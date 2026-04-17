¿Cuánto más puede subir la gasolina? el optimismo se impone en mercados futuros ante la reapertura del estrecho de Ormuz

Con el último cambio en el escenario geopolítico, valores proyectados del Brent cayeron bajo los US$ 85 el barril, dejando en buen pie la proyección de una reducción de $34 por litro para la gasolina y el diésel este 7 de mayo en el país.

Cuando parecía que el mercado ya había comenzado a incorporar las tensiones y fluctuaciones en Medio Oriente producto de la guerra, este viernes Irán anunció la reapertura del estrecho de Ormuz hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, que es el próximo martes.

Este anuncio provocó un desplome en el precio del petróleo brent spot -el valor del día- y también en los precios futuros. Al cierre de esta edición, el spot había caído más de 10% y los futuros descendían en la misma proporción.

Un anuncio que si bien permite descomprimir el mercado a la brevedad, supone también una cuota de cautela. “Es una señal que permite afianzar la expectativa que ya tenía el mercado en que efectivamente se iba a llegar en el corto plazo a un acuerdo político para la finalización del mismo”, comenta el economista senior del OCEC de la UDP, Juan Ortiz, pero añade que “el hecho de que exista una negociación política que el mercado está viendo como una buena señal, no elimina los nudillos gordos” del conflicto.

10% cayó el precio del petróleo Brent al cierre de este viernes.

Impacto local

Esta semana, nuevamente la imagen de las bencineras con extensas filas copó los noticieros del país, y más de algún automovilista, ávido de llenar el estanque antes de que este jueves se concretara una nueva alza en el precio de los combustibles, se preguntó hasta cuándo sube la gasolina. En la práctica la respuesta es difícil de responder con una fecha exacta, pero la reapertura del estrecho de Ormuz podría materializarla antes de lo previsto.

Esto, explican los analistas, se debe a que los actores del comercio mundial estiman que la duración del conflicto será acotada, pero con efectos duraderos, lo que implica que aun cuando los precios podrían bajar, seguirán siendo más altos que los que había antes del inicio de la guerra.

Previo a la reapertura del estrecho, los datos de Bloomberg mostraban un valor de los futuros del Brent para junio de este año en torno a los US$ 94 el barril, con proyección de US$ 82 el barril para el cierre de 2026. Antes de que estallara el conflicto, dichos precios eran de US$ 72 y US$ 68 el barril, respectivamente.

“Sostener un conflicto con la intensidad que tuvo el primer mes es muy costoso para todas las partes. Es costoso para Irán, pero también para Estados Unidos, que tiene elecciones de medio término. La visión de mercado ha sido desde el principio de la guerra que este es un shock transitorio. Puede que no termine siendo así, pero lo que está implícita en esos precios una expectativa de que el shock va a ser de corta duración, y en parte tiene que ver con la situación política en Estados Unidos”, explica el coordinador macroeconómico de Clapes UC, Hermann González.

Mirando a mediano plazo y tras el cambio de este viernes, los futuros del Brent bajaron aún más y se sitúan en US$90 el barril desde junio de este año y en diciembre alcanzarían los US$78 el barril, según Bloomberg.

¿Puede este mejor desempeño de los futuros del Brent traducirse en un freno al alza o una contención de los combustibles a nivel local? Sí, a través del componente alfa del Mepco. El alza de esta semana, calculaban los expertos, debía estar en torno a los $37 por litro en el caso de la gasolina, pero su incremento finalmente fue de $20.

El economista y director de Hermann Consultores, Jorge Hermann, precisa que la fórmula que utilizó Hacienda para atenuar el incremento de esta semana “modificó el parámetro alfa,con el objeto de que la banda del Mepco se moviera por completo en base a los precios futuros y no respecto del spot histórico. Y como el precio futuro está muy por debajo del histórico de las últimas 4 semanas, significó una baja de la banda del Mepco y eso permitió generar un alza de $20 en la gasolina y no de $37”.

En paralelo a este buen desempeño de los futuros, los analistas ya estimaban una posible baja para el ajuste del 7 de mayo, que con el cambio de condiciones globales queda en mejor pie para hacerse efectiva. Si el escenario se mantiene, la baja podría ser de $34 por litro tanto para la gasolina como para el diésel, estima Ortiz.

A modo de contexto, la Comisión Nacional de Energía calcula el precio con el referente del crudo puesto en la Costa del Golfo de EEUU, al que le suma un diferencial de refinación con el que se obtiene el precio de referencia para cada combustible. A eso le añade un precio de paridad de importación que se calcula tomando el precio internacional del petróleo más otros costos operativos.

Con las bajas que se han producido por la reapertura, podríamos esperar una reducción más sostenida del precio a nivel interno.

“Si el mercado ve que hay un acuerdo político efectivo y que sea sostenible y creíble en el tiempo, el precio va a tender a ajustarse rápidamente a la baja”, señala Ortiz, aunque de todos modos dado que el precio de la bencina en Chile se ajusta cada cuatro semanas, el efecto se verá con rezago.