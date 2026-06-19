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Factor económico

China avanza con su transformación a pesar de Trump

Manufacturas tradicionales como vestuario y calzado se desaceleran a favor de los componentes para la IA.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Viernes 19 de junio de 2026 a las 16:45 hrs.

Marcela Vélez-Plickert Trump Estados Unidos China manufactura
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