Susana Jiménez tras semana clave de indicaciones: “No hay ningún artículo en el proyecto (de reconstrucción) que rebaje los estándares ambientales"

Las indicaciones ingresadas esta semana al proyecto de reconstrucción y reactivación no desdibujaron bajo ningún parámetro el corazón de la iniciativa. Esa es la principal reflexión de Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), respecto a los cambios que introdujo el gobierno a la propuesta, los que, a su juicio, permitieron acotar aspectos controvertidos, en especial en materia medioambiental .

En entrevista con Señal DF, la dirigenta afirmó, además, que la invariabilidad tributaria apunta en la dirección correcta, aunque advirtió que el crecimiento no se recuperará con una sola medida. También cuestionó la polarización que ha rodeado la discusión legislativa y llamó a reemplazar el “apruebo o rechazo” por un debate basado en evidencia y propuestas alternativas.

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-Esta fue una semana de indicaciones al proyecto de reconstrucción y reactivación del gobierno. ¿Los cambios mejoraron la propuesta inicial o, más bien, la moderaron para facilitar su viabilidad política?

-Las dos. La conversación con el Poder Legislativo es muy buena y muy sana, porque permite recoger inquietudes desde distintas sensibilidades y creo que se ha perfeccionado para mejor, porque por un lado no se ha tocado el corazón del proyecto, que es la competitividad tributaria, la facilitación regulatoria; pero sí se han definido y delimitado de buena forma algunos aspectos que se querían promover.

-¿Por ejemplo?

-Por ejemplo, el haber delimitado la reducción o el espectro sobre el cual se puede aplicar la franquicia Sence. Eso va en la línea correcta, porque sabemos que las evaluaciones de su desempeño no son buenas, pero también sabemos que se requiere financiar la capacitación.

"El hecho de haber definido cuándo se va a indemnizar (por revocación de RCA), qué se va a indemnizar, qué cosas son gastos recuperables o cuáles no y cómo se va a definir esa indemnización, creo que mejora el proyecto".

-Y se llegó a un acuerdo con el PPD para acotar la invariabilidad tributaria...

-En materia de invariabilidad, dijimos que era importante la señal en términos de que da estabilidad a las reglas del juego para los inversionistas. Pero también siempre dijimos que eran discutible los plazos, los montos, las características mismas.

El haber llegado a buen acuerdo en esa materia no altera la intencionalidad de la medida, que es dar garantías de estabilidad; pero sí define bien cuáles son los contornos y las definiciones. Y, con mayor razón el tema que también ha estado muy en la discusión, como es la indemnización por revocación de la RCA (Resolución de Calificación Ambiental). Siempre dijimos que nos parecía una buena señal, pero que efectivamente había que delimitar bien el diseño de este instrumento.

- Ahora se estableció una indemnización en lugar de restitución en caso que sea revocada...

- El hecho de haber definido cuándo se va a indemnizar, qué se va a indemnizar, qué cosas son gastos recuperables o cuáles no y cómo se va a definir esa indemnización, creo que mejora el proyecto.

- Pero la discusión fue tensa en la comisión de Medio Ambiente del Senado. La oposición tomó como bandera que se estarían rebajando los estándares medioambientales. Paulina Vodanovic fue bien crítica y dijo incluso que tanto Sofofa como CPC tenían reparos...

- Primero, no hay ningún artículo en el proyecto de ley que rebaje los estándares ambientales. Segundo, no sé por qué se interpretó que la posición de CPC y de la Sofofa pudieran ser contrarias a las propuestas. En las presentaciones que ambos hicimos en el Congreso partimos diciendo que valoramos esta propuesta y que creemos importante perfeccionar todo el sistema de evaluación para no llegar obviamente a una situación en que anulen una resolución que da la administración, y que se definiera muy bien -lo que ocurrió posteriormente- en qué condiciones recibes una indemnización, qué indemnizan y cómo se define ese monto.

- Los actores políticos que están en contra de esta figura aluden a que Chile está en un momento de estrés fiscal y que el Estado tiene que asumir el riesgo del inversionista. ¿Qué opina de esas críticas?

- Todo riesgo es y sigue siendo del titular del proyecto. Pero, con lo que no puedes lidiar como inversionista, es con un Estado que te aprueba un proyecto y que después, pese a haber cumplido con todas las exigencias y las etapas que requiere la aprobación del mismo, y habiendo invertido en ese proyecto, te anulen tu permiso, porque ahí hay una responsabilidad de la administración.

Ahora, de nuevo, tomando todos los resguardos de que, si en alguna parte de ese proceso hubo una falencia del titular, evidentemente no puede haber ningún tipo de indemnización. Además, se acota muy bien qué se tiene que hacer, porque si hay gastos que son recuperables, tampoco te van a indemnizar.

El delimitar, y es una de las indicaciones presentadas, que el titular tiene que decidir si va por la indemnización o se retrotrae al proceso. Bueno, lo más probable es que tú llegues a un proceso de indemnización en casos muy excepcionales.

Yo creo que eso está bien, porque tú le estás dando una señal positiva al titular, pero también estás asegurando que esto tampoco va a ser una instancia de mal uso, o de arcas fiscales insostenibles.

- Más allá del contenido técnico del proyecto, ¿qué tan preocupada está la CPC por el ambiente político que ha rodeado su discusión?

- Uno esperaría que las discusiones vuelvan a basarse más en evidencia técnica, en propuestas de los expertos, en visiones desde la experiencia. En este caso, puede ser empresarial, académica, internacional. Pero lo que uno ve con cierto desconcierto un poco afuera es que la discusión no es basada sobre propuestas alternativas. Acá se discute más en blanco y negro: apruebo o rechazo.

Uno quisiera ver un debate más fundado, donde si yo me opongo a una medida, dé los argumentos y la medida alternativa, dado que el diagnóstico en teoría es compartido. Porque todas las candidaturas presidenciales pusieron como objetivo el crecimiento económico y la creación de empleo junto con la seguridad. Entonces, si ese es el diagnóstico consensuado, veamos cuáles son los mejores instrumentos para alcanzarlos. Puede haber legítimas diferencias. Lo que no puede haber es mero bloqueo.

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Invariabilidad: "No hay número mágico"

- Usted decía que los plazos de la invariabilidad tributaria eran discutibles, pero ¿le parecen los acordados entre el gobierno y el PPD?

- Se discutió mucho si 25 años era mucho tiempo, si podía acortarse, si los US$ 50 millones era un monto muy bajo. La verdad es que ahí no hay un número mágico. Eso era parte, así lo entendimos siempre, de la discusión parlamentaria.

- Ahora es un modelo escalonado…

- Este modelo escalonado creemos que es perfectamente razonable. Sí debo decir que el primer tramo, 10 años, es un plazo corto, porque va a depender mucho desde cuándo se contabiliza. Es un tema importante, porque un proyecto puede demorar muchos años en tener rentabilidad, entonces puede que buena parte de esos 10 años se te vayan en un proyecto que no tiene retorno. Entonces, quizás sería mucho más razonable pensar que corre a partir desde que ese proyecto paga impuestos, porque quiere decir que ha tenido retorno. Son definiciones más de detalle, pero relevantes, porque 10 años, insisto, no es un plazo tan largo.

"Este modelo escalonado (de invariabilidad tributaria) creemos que es perfectamente razonable. Sí debo decir que el primer tramo, 10 años, es un plazo corto, porque va a depender mucho desde cuándo se contabiliza".

- ¿Y les parece la prima o sobretasa de 1,5% que se cobrará a quien accedan a la invariabilidad?

- Nosotros siempre vamos a impulsar que haya una rebaja tributaria, porque todavía seguimos con tasas de impuesto que son elevadas. Dicho eso, creo que cuando obtienes una garantía de estabilidad, es razonable que pagues una prima por ella.

- ¿Cree que la invariabilidad moverá la aguja de la inversión o es más una señal política?

- En el pasado el D.L. 600 sí tuvo un impacto importante y era solo para inversiones extranjeras. Hoy estamos hablando de inversiones chilenas y extranjeras, entonces es una señal importante, porque además cuando sacamos el DL 600 probablemente se pensó que ya no necesitábamos esa garantía de estabilidad y lo cierto es que estos últimos 10 años han sido bastante ajetreados. Por lo tanto, el poder dar señales de estabilidad en proyectos -que coincide que los de mayor envergadura son de más largo plazo- es razonable.

- Dado los cambios en medio ambiente y otros temas, ¿se puede esperar un boom de inversión?

- Son avances muy importantes y valoramos que se esté apuntando a recuperar la inversión. Sin embargo, no existe una medida única capaz de producir, por sí sola, un boom de inversión. Este es un paso necesario, pero debe ir acompañado de otras reformas que permitan mejorar la productividad, fortalecer el mercado laboral, reducir la incertidumbre, agilizar los permisos, fortalecer la certeza jurídica y recuperar la confianza. Venimos de varios años en que distintas decisiones de política pública fueron debilitando los incentivos para invertir y eso terminó afectando estructuralmente el dinamismo de nuestra economía. Recuperarlo requiere una agenda robusta y sostenida en el tiempo

- Otro cambio que se confirmó fue acotar el universo de aplicación del crédito al empleo a los sueldos pagados por empresas que presten servicios del conocimiento en la economía digital. ¿Qué le parece el nuevo margen?

- La modificación implica pasar de ser una herramienta amplia para incentivar la contratación a transformarse en un instrumento de apoyo para las empresas que exportan servicios del conocimiento y de la economía digital, un sector estratégico con un enorme potencial de crecimiento para Chile y que valoramos fortalecer. Entendemos que este cambio responde a consideraciones de costo fiscal. El diseño original representaba un costo estimado de alrededor de 0,4% del PIB, mientras que la nueva propuesta reduce significativamente ese impacto a 0,05% del PIB.

Si bien es importante el impulso a un sector con alto potencial de crecimiento y generación de empleo de calidad, el deterioro que hoy enfrenta el mercado laboral exige complementar esta medida con otras iniciativas que incentiven la contratación y permitan recuperar el empleo formal con mayor rapidez.