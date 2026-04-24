Comenzó la tramitación del plan de reactivación

El proyecto para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social, finalmente ingresó a tramitación al Congreso, por la Cámara de Diputados, el miércoles 22, solo cuando el Ejecutivo abrochó los votos del Partido de la Gente (PDG) para asegurar la aprobación de la idea de legislar de la iniciativa.

Aunque con el paso de los días ha habido diferencias en el propio gobierno respecto al alcance del compromiso asumido con la colectividad de Franco Parisi, todo indica que de no mediar nuevos reveses comunicacionales, la propuesta del Presidente José Antonio Kast tendría la viabilidad asegurada, tanto en la Cámara como en el Senado.

Ahora, hay matices respecto de algunas medidas incluso en la derecha, ya que el Partido Nacional Libertario explicitó que le gustaría que la rebaja del impuesto corporativo llegara a 20% para que Chile aumente su competitividad frente a otros países. Aunque no resulta viable que Hacienda acoja esta propuesta del PNL, sí contribuirá a profundizar el debate en torno al proyecto y sus objetivos. Entre otras cosas, porque en la oposición existe una amplia coincidencia respecto de que tiene poco de reconstrucción y mucho de reforma tributaria.

De hecho, está en una incipiente articulación cuyo principal objetivo es frenar el avance del proyecto, especialmente del articulado relativo a la rebaja del impuesto a las empresas y del que propone una invariabilidad de 25 años. Ya que a todas luces no conseguirán que el Ejecutivo separe de la iniciativa los aspectos tributarios, que son la parte fuerte del proyecto. Ello, aunque prácticamente todos los partidos del sector se han comprometido a tramitar a toda velocidad y aprobar las medidas destinadas a la reconstrucción de las zonas afectadas por megaincendios en el sur del país y de la Quinta Región, que la administración del expresidente Gabriel Boric no concluyó.