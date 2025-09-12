La minuta del Congreso | Senado aprueba reponer multa por no votar

Hitos:

Multa por no votar: A tercer trámite pasó el proyecto que establece una multa por el incumplimiento del deber de votar luego que la sala del Senado aprobara la indicación del Ejecutivo. El proyecto establece multas de entre 0,5 UTM y 1,5 UTM, es decir, desde $35 mil y hasta $103 mil para los ciudadanos que no concurran a las urnas, precisa las circunstancias que eximen de tal sanción y el procedimiento aplicable al efecto. Norma que regirá solo para los chilenos.

Sufragio de extranjeros: La Sala del Senado aprobó la reforma constitucional que aumenta de 5 a 10 los años de residencia ininterrumpida de

avecindamiento en el país que deberán cumplir los extranjeros para poder sufragar. La medida no regirá para los comicios de fin de año. Ahora el texto debe ser analizado por la Cámara de Diputados.

Presupuestos regionales: La comisión de Gobierno del Senado acordó oficiar a la Dipres para conocer detalles de posibles recortes presupuestarios de los Gobiernos Regionales.

Rechazan fin de la UF: La comisión de Economía de la Cámara de Diputados rechazó todos los artículos de los proyectos refundidos que planteaban eliminar la Unidad de Fomento (UF) como sistema de reajustabilidad. Ahora el texto se verá en Sala donde sus autores insistirán en reponerlo.

Plásticos un solo uso: La importación de plásticos destinados a la elaboración de productos de un solo uso quedará prohibida durante cuatro años. Así lo establece el proyecto aprobado en general por la Sala y que volvió a la comisión de Medio Ambiente.

Agenda Senado

Lunes 15: La Sala del Senado tiene en tabla el proyecto de ley que modifica la Ley de Fomento a la

Marina Mercante y la Ley de Navegación.

La comisión de Hacienda analizará la situación presupuestaria de los gobiernos regionales, e invitó a la subsecretaria de Hacienda y a la Directora de Presupuestos.

La comisión de Ciencia inicia la discusión en general del proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos.

Martes 16: La comisión de Economía continúa la discusión general de los proyectos de ley, que modifican la Ley General de Bancos con el objeto de establecer excepciones al secreto y reserva bancaria, respecto de autoridades y directores de corporaciones, fundaciones y asociaciones.

La comisión de Hacienda continúa debate de proyecto que crea una Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (Afide).

Agenda cámara de diputados