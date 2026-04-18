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El bitcoin roza máximos desde el inicio de la guerra en Irán

La mayor de las criptomonedas acelera las alzas y le saca partido a la menor aversión al riesgo y al renovado impulso tecnológico.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 21:00 hrs.

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<p>El bitcoin roza máximos desde el inicio de la guerra en Irán</p>

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