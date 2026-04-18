El bitcoin roza máximos desde el inicio de la guerra en Irán

La mayor de las criptomonedas acelera las alzas y le saca partido a la menor aversión al riesgo y al renovado impulso tecnológico.

El bitcoin se ha confirmado como uno de los activos más firmes ante las turbulencias provocadas por la guerra en Irán, y con el paso de las semanas, esta resistencia está dando paso a un balance cada vez más alcista.

La jornada de este viernes acelera las alzas. La cotización del bitcoin se revaloriza hasta un 5% en 24 horas. Deja atrás el nivel de los US$ 70.000 que ha ejercido de referencia en las últimas fechas, y en su ascenso roza los US$ 75.000, en línea con los máximos de la guerra registrados a mediados de marzo.

El renovado ímpetu alcista que registra la cotización del bitcoin amplía de paso al 15% la subida que acumula su cotización desde el nivel previo al inicio de la guerra en Irán, hace ahora mes y medio.

Correctivo al dólar

El ascenso del bitcoin coincide con la menor aversión al riesgo que reflejan los mercados financieros. La posibilidad de una segunda ronda de negociaciones entre EEUU e Irán alimenta las esperanzas de una resolución del conflicto en Medio Oriente.

De paso, propicia el pinchazo del dólar, una de las referencias más vigiladas por los inversionistas cripto. El alza del bitcoin a zona de máximos desde el inicio de la guerra en Irán coincide con la caída del dólar a zona de mínimos, también, desde la guerra.

La mayor debilidad del dólar relaja las presiones bajistas sobre los activos denominados en dólares, como el bitcoin, y refuerza el atractivo de la mayor de las criptomonedas como alternativa a las divisas tradicionales y diversificador de carteras.

Soportes

La escalada del bitcoin hasta el entorno de los US$ 75.000 amplía su colchón respecto a los mínimos de US$ 60.000 que registró a comienzos de febrero, el suelo más reciente en sus caídas. El desplome de hasta el 50% que había registrado el bitcoin en los meses anteriores ha favorecido la mayor firmeza de su cotización en medio de las turbulencias financieras desatadas por la guerra.

Las últimas jornadas han dado aire además a la incursión del bitcoin en el ámbito geopolítico, a raíz de la propuesta de Irán de cobrar el peaje por Ormuz en criptomonedas.

Las novedades regulatorias también pueden condicionar la evolución del mercado cripto. Los inversores esperan confirmar avances que permitan desbloquear la nueva regulación cripto que ultima EEUU.

Firmas de análisis como Bernstein ya sugirieron la posibilidad de que el bitcoin hubiera tocado suelo en esos US$ 60.000. El fondo del mercado, a juicio de Javier García de la Torre, también arroja motivos para la confianza a medio plazo. El director de Binance para España y Portugal señala que "más allá de la volatilidad a corto plazo, estamos viendo señales claras de maduración del mercado, con una mayor resiliencia, nuevos modelos de demanda estructural y avances tecnológicos significativos". Estos factores, concluye el director de Binance para España, "podrían sentar las bases para la próxima fase de crecimiento del ecosistema".

Tokens vuelven a brillar

La irrupción del bitcoin en el ámbito geopolítico a raíz de la guerra en Irán coincide con un nuevo acelerón en el rally de un segmento cripto disparado ya el pasado año, el de los tokens más centrados en la privacidad.

Los datos así lo confirman. "ZCash y dash fueron nuevamente los criptoactivos con mejor comportamiento la semana pasada, con subidas del 41% y 34%, respectivamente, impulsadas por el renovado interés en las criptomonedas centradas en la privacidad", resalta Simon Peters, analista de eToro especializado en activos digitales.

Chainlink, monero y litecoin, máximos exponentes en términos de capitalización de este segmento de tokens de privacidad, también han replicado el balance alcista en sus cotizaciones.

Mucho más verticales, de hasta el 40% en la última semana, son las subidas que se anotan otros tokens de privacidad de menor dimensión como humanity protocol, dusk y zama.

Este apetito inversor por las criptomonedas más volcadas en la privacidad no es ni mucho menos nuevo. El pasado año varios de sus representantes, como ZCash y monero, ya se colaron en la lista de las criptomonedas más disparadas de 2025.

"Diversos referentes del sector han defendido en los últimos meses la importancia de la privacidad en blockchain, argumentando que el ecosistema se ha vuelto excesivamente transparente, lo que está llevando a traders e inversionistas hacia este tipo de activos", explica Simon Peters, analista de eToro.

El último impulso alcista del segmento cripto más centrado en la privacidad coincide además con la irrupción del bitcoin en la esfera geopolítica a raíz del conflicto en Irán.

Una de las exigencias planteadas por el régimen de Teherán en las negociaciones de alto el fuego mantenidas con Estados Unidos fue el pago de peajes a los petroleros que transiten por el estrecho de Ormuz. La propuesta incluía un matiz llamativo: Irán plantea que este pago se realice con criptomonedas, en lugar de con las divisas 'tradicionales'.

Los analistas de activos digitales no pasan por alto este matiz. "Demuestra que bitcoin puede funcionar como herramienta de pago en situaciones geopolíticas de alto riesgo, ofreciendo una alternativa difícil de controlar o confiscar", resalta en su informe Hina Sattar, directora de Activos Digitales en la firma financiera británica TP ICAP.

"La idea de un peaje basado en criptomonedas está ahora al alcance de cualquier Estado que se enfrente a sanciones o restricciones al dólar, y un segundo país que lo adopte convertiría esto de un evento aislado a un modelo establecido. No será bien recibido por los reguladores ni las instituciones, pero subraya la naturaleza descentralizada de bitcoin y el hecho de que un Estado soberano ya lo haya implementado donde históricamente el dólar era la única opción", explica Hina Sattar.