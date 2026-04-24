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Gobierno busca alternativas para dar continuidad a la capacitación tras eliminación de franquicia Sence

Al interior del ministerio del Trabajo, liderado por Tomás Rau, están analizando fortalecer y ampliar programas de intermediación e inserción laboral, utilizando mejor los recursos disponibles, como los del Fondo de Cesantía Solidario.

Por: Carolina León

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 18:20 hrs.

Carolina León trabajo Sence Chile
<p>Gobierno busca alternativas para dar continuidad a la capacitación tras eliminación de franquicia Sence</p>

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