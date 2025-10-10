Cony Stipicic llega a radio Pauta

Este lunes dos nuevos espacios debutan en radio Pauta. Uno de ellos es el programa Pauta propia, conducido por la periodista Cony Stipicic, quien dejó radio Infinita hace algunas semanas. A las 18 horas, Stipicic abordará la actualidad nacional y dirigirá un panel de invitados llamado La mesa de todos, donde se discutirán temas relevantes para el país.



También se incorpora Bárbara Espejo, exDuna, con Tamaño carta, un microprograma con tres salidas diarias, donde visita cartas “con personajes e historias que siempre vale la pena recordar”. La semana pasada se anunció el término del programa Una mañana perfecta, con Joyce Figari, y Pauta final, conducido por Cecilia Olmedo y Sebastián Aguirre.



Los cambios coinciden con la llegada de Gonzalo Pavón a la dirección editorial de la radio y la idea de “reforzar su vocación por atraer como auditores a líderes de opinion y tomadores de decisiones”, lo cual irá además de la mano de una redefinición de la programación musical.