Cómo han sido los seis meses del rector De la Llera en la UC

Asumió en marzo y, con marcado estilo ingenieril, no se ha detenido. Creó un fondo propio de la universidad de $ 3.000 millones para investigaciones. Armó un pequeño grupo de confianza que instaló en la misma rectoría. Contrató consultoras externas. Constituyó seis comisiones para discutir el plan estratégico 2026-2030. Reforzó el vínculo con la Iglesia. Se metió con fuerza en el debate sobre el FES. Todo eso en medio de despidos que han levantado ruido al interior de la UC.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Sábado 11 de octubre de 2025 a las 21:00 hrs.

