Asesora de género en BancoEstado: el otro cargo que ocupó Albornoz entre 2022 y junio de 2025

Tras la salida de Francisco Vidal de la presidencia de TVN, luego de ser duramente criticado por integrantes del Partido Republicano que acusan intervencionismo electoral, dada la incompatibilidad que en opinión de ellos existiría entre ejercer dicho cargo y sus marcadas posiciones políticas en medio de la campaña, los dardos de la tienda de José Antonio Kast se volvieron en contra de la abogada y exministra del Sernam, Laura Albornoz.

A Albornoz le cuestionan el hecho de ejercer como directora de ENAP, cargo que ocupa desde 2023 y por el que recibe una remuneración sobre los $ 3 millones mensuales, y al mismo tiempo ser vocera del comando de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara. En particular le critican el hecho de que en sus redes sociales Albornoz ha retuiteado mensajes -algunos de los cuales provienen de cuentas anónimas- que califican a Kast de “mitómano”, entre otros calificativos. Esta semana Kast dijo que “el actuar de Laura Albornoz, los mensajes que ella postea y (…) difunde en sus redes sociales personales, son incompatibles con el cargo de directora de ENAP”.

Además de ENAP, Albornoz figura como directora de Desarrollo País, empresa estatal creada en 2018 bajo el nombre de Fondo de Infraestructura, que tiene por objetivo desarrollar proyectos a través de alianzas público privadas. A dicho directorio llegó el 15 de julio de 2025. Desde entonces ha participado de dos sesiones, por cada una de las cuales ha recibido una remuneración de $ 2 millones. Albornoz fue escogida para el cargo por el Presidente Boric a partir de una terna preparada por Alta Dirección Pública, pero el acto administrativo de su designación fue hecho por el MOP, ministerio liderado por Jessica López y que, junto a Hacienda, representa al Fisco como accionistas de Desarrollo País.

Fue en tiempos de Jessica López que Albornoz también llegó a BancoEstado. En el currículum que la abogada publica en la página de ENAP señala que “asesoró al Comité Ejecutivo” de la entidad financiera. Consultado BancoEstado explicaron que Laura Albornoz fue contratada a fines de 2022 -momento en que Jessica López ocupaba la presidencia del banco- para asesorar a la gerencia de administración en materias de equidad de género y que ejerció sus labores hasta junio de este año. Entre sus funciones, estuvo apoyar en el proceso de certificación de BancoEstado en la Norma Chilena 3262 sobre Equidad de Género, obtenida en mayo de 2025.