Abogada experta en libre competencia aterriza en directorio de Shinkansen

Se trata de Vanessa Facuse, abogada de la Universidad de Chile, fundadora de Red ProCompetencia y actual socia de Bofill Escobar Silva Abogados.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 7 de noviembre de 2025 a las 15:21 hrs.

