“Aged 80 years”: la invitación de Julio Ponce Lerou a su cumpleaños
La invitación llegó a sus más cercanos.
Noticias destacadas
La invitación llegó a sus más cercanos. Un flyer con estética de etiqueta de whisky, fondo negro y letras color crema y doradas. En el centro, se lee: “Celebration. Julio, aged 80 years”. Más abajo, el mensaje: Acompáñanos a una celebración de cumpleaños. 9 de noviembre a las 13:00 horas, vestimenta semi formal.
Si bien no dice la dirección, los invitados ya saben que es en su campo de María Pinto, donde usualmente se celebra en un formato íntimo con familiares, amigos y excolaboradores más cercanos.
En esta ocasión, el brindis tendrá una carga distinta: es el primer cumpleaños que Julio Ponce conmemora tras anunciar públicamente su retiro de SQM. El flyer cierra con una frase que resume el tono: A jolly good fellow, expresión anglosajona que se canta para felicitar a alguien por un evento importante.
