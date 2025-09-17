Con bigote blanco: el revival de la campaña Got Milk? en EEUU

La imagen de un bigote blanco volvió a copar las redes sociales en Estados Unidos. Actores jóvenes como Noah Schnapp (Stranger Things) y decenas de influencers posan en la icónica campaña publicitaria de leche que, en los noventa, se transformó en un fenómeno cultural. Serena Williams, Britney Spears y David Beckham lucieron en aquel entones el bigote en gigantografías, revistas y spots que buscaban algo simple: que la gente tomara más leche.

Tres décadas después, el lema regresa en un contexto distinto. El consumo de lácteos en EEUU lleva años en retroceso, desplazado por alternativas vegetales. Pero ese boom parece haber tocado techo: según Circana, las ventas de “plant milk” retrocedieron 6% por volumen en el último año, mientras la leche de vaca se estabilizó, con un leve repunte en ingresos gracias a versiones premium. Por eso, la asociación de lecheros de ese país decidió aprovechar el momentum y lanzar una nueva campaña. “Real is so back” (Lo real está tan de vuelta), dice uno de los nuevos eslóganes.

En Chile, la campaña también tuvo su versión propia. En 2004, la Federación Nacional de Productores de Leche lanzó el lema “Yo tomo (leche)”, con figuras como Marlen Olivari, Nicanor Parra, el Rumpy, Jorge Valdivia, Luis Jara y el grupo Chancho en Piedra, todos con el bigote blanco en primer plano.

¿Volverá ahora a Chile una versión 2.0?