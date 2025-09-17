Con bigote blanco: el revival de la campaña Got Milk? en EEUU
En Chile, la campaña también tuvo su versión propia.
Noticias destacadas
La imagen de un bigote blanco volvió a copar las redes sociales en Estados Unidos. Actores jóvenes como Noah Schnapp (Stranger Things) y decenas de influencers posan en la icónica campaña publicitaria de leche que, en los noventa, se transformó en un fenómeno cultural. Serena Williams, Britney Spears y David Beckham lucieron en aquel entones el bigote en gigantografías, revistas y spots que buscaban algo simple: que la gente tomara más leche.
Tres décadas después, el lema regresa en un contexto distinto. El consumo de lácteos en EEUU lleva años en retroceso, desplazado por alternativas vegetales. Pero ese boom parece haber tocado techo: según Circana, las ventas de “plant milk” retrocedieron 6% por volumen en el último año, mientras la leche de vaca se estabilizó, con un leve repunte en ingresos gracias a versiones premium. Por eso, la asociación de lecheros de ese país decidió aprovechar el momentum y lanzar una nueva campaña. “Real is so back” (Lo real está tan de vuelta), dice uno de los nuevos eslóganes.
En Chile, la campaña también tuvo su versión propia. En 2004, la Federación Nacional de Productores de Leche lanzó el lema “Yo tomo (leche)”, con figuras como Marlen Olivari, Nicanor Parra, el Rumpy, Jorge Valdivia, Luis Jara y el grupo Chancho en Piedra, todos con el bigote blanco en primer plano.
¿Volverá ahora a Chile una versión 2.0?
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
BRANDED CONTENT
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete