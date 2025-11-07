El emotivo discurso del presidente de SalmonChile ad portas de dejar el gremio

El momento más memorable fue cuando su hija Fernanda subió al escenario y lo abrazó, generando muchas reacciones entre los más de 350 asistentes.

Tras ocho años en el cargo, el presidente de SalmonChile Arturo Clément dejará el gremio en unos meses. Por eso, ya han empezado una serie de reconocimientos.

El pasado jueves en Puerto Varas, durante la conferencia Aquaforum 2025, Clément expuso sobre la importancia de la salmonicultura para la macrozana sur y para Chile e hizo un resumen de los últimos ocho años de este sector productivo, que enfrentó grandes desafíos regulatorios, ambientales y políticos.

Su presentación fue interrumpida en dos ocasiones por los aplausos de los presentes: autoridades locales, empresarios, dirigentes sindicales y emprendedores, quienes reconocieron su aporte al posicionamiento nacional de la salmonicultura y del sur del país.

Solamente con una hoja de apuntes, Clément hizo un recorrido por su gestión “pasamos de ser un sector productivo subvalorado a convertirnos en protagonistas del debate nacional. Logramos llevar nuestra voz a todo Chile e instalar por primera vez el futuro de la salmonicultura en la agenda presidencial de todos los candidatos. También llevamos nuestras propuestas al Congreso, a los medios y a los centros de pensamiento más influyentes del país”, afirmó.

Y agregó “el próximo gobierno, sea cual sea su signo político, tendrá una oportunidad histórica: entender que la salmonicultura no es solo un sector productivo más; es una palanca estratégica para el desarrollo de Chile”.

Tras su exposición en el Hotel Enjoy de Puerto Varas, que tuvo un momento muy emotivo cuando agradeció el apoyo incondicional de su familia, Clément fue distinguido por su trayectoria empresarial.

Si bien el reconocimiento fue entregado por los alcaldes de Puerto Montt y Puerto Varas, Rodrigo Wainraihgt y Tomás Gárate, el momento más memorable fue cuando su hija Fernanda subió al escenario y lo abrazó, generando muchas reacciones entre los más de 350 asistentes.