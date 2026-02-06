Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Fiscalía no perseverará en investigación por venta de Patio

Según informó el documento firmado por los persecutores Lorena Parra, Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya, no se reunieron “antecedentes suficientes para fundar la acusación”.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 6 de febrero de 2026 a las 12:32 hrs.

<p>Fiscalía no perseverará en investigación por venta de Patio</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Cultura

El restaurante de Ovalle que tiene la mejor carta de vinos de Chile
2
Punto de partida

35 años y una empresa de US$ 9.300 millones: las lecciones de Guillermo Rauch desde Silicon Valley
3
Guía de Ocio

Guía de Ocio: El brillante Chalamet como campeón de ping-pong
4
Personaje

Paula Recart, de voluntaria a presidenta de un emblemático parque en Manhattan
5
Por dentro

Portillo, Atacama, la Patagonia y ahora Chiloé: la fórmula hotelera de los Purcell
6
Coffee break

Isabella Luksic compartió escenario con Carlos Vives en Panamá
7
Por dentro

La era post Primus de Raimundo Valenzuela
8
Personaje

Bernardo Matte: “Estamos todos muy esperanzados de que este nuevo gobierno haga una gran labor”

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete