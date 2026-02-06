Fiscalía no perseverará en investigación por venta de Patio

Según informó el documento firmado por los persecutores Lorena Parra, Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya, no se reunieron “antecedentes suficientes para fundar la acusación”.

En septiembre de 2025 se presentó una querella que buscaba impugnar la salida de los hermanos Jalaff de Grupo Patio. Antonio Jalaff, junto a un grupo de inversionistas de un fondo de LarrainVial, acusaron que la venta de su participación en el holding se había concretado a un precio menor al de mercado. Según su tesis, se pagó apenas el 55% del valor real lo que les generó un perjuicio de US$ 28 millones.

Sin embargo, la ofensiva no llegó a puerto. En enero la Fiscalía comunicó su decisión de no perseverar en la investigación de estas querellas. Todo esto, en el marco del cierre de la indagatoria del Ministerio Público que terminó en la acusación contra los principales imputados del caso Factop.

Según informó el documento firmado por los persecutores Lorena Parra, Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya, no se reunieron “antecedentes suficientes para fundar la acusación”.

En la acusación, el Ministerio Público solicitó para Luis Hermosilla una pena de 14 años de presidio por lavado de activos, delitos tributarios y soborno, mientras que para Leonarda Villalobos pidió 18 años. Por su parte, para Álvaro Jalaff la Fiscalía requirió 13 años como presunto autor de estafa, administración desleal y delitos tributarios, y para su hermano Antonio Jalaff solicitó 10 años de presidio.