Fiscalía no perseverará en investigación por venta de Patio
Según informó el documento firmado por los persecutores Lorena Parra, Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya, no se reunieron “antecedentes suficientes para fundar la acusación”.
Noticias destacadas
En septiembre de 2025 se presentó una querella que buscaba impugnar la salida de los hermanos Jalaff de Grupo Patio. Antonio Jalaff, junto a un grupo de inversionistas de un fondo de LarrainVial, acusaron que la venta de su participación en el holding se había concretado a un precio menor al de mercado. Según su tesis, se pagó apenas el 55% del valor real lo que les generó un perjuicio de US$ 28 millones.
Sin embargo, la ofensiva no llegó a puerto. En enero la Fiscalía comunicó su decisión de no perseverar en la investigación de estas querellas. Todo esto, en el marco del cierre de la indagatoria del Ministerio Público que terminó en la acusación contra los principales imputados del caso Factop.
Según informó el documento firmado por los persecutores Lorena Parra, Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya, no se reunieron “antecedentes suficientes para fundar la acusación”.
En la acusación, el Ministerio Público solicitó para Luis Hermosilla una pena de 14 años de presidio por lavado de activos, delitos tributarios y soborno, mientras que para Leonarda Villalobos pidió 18 años. Por su parte, para Álvaro Jalaff la Fiscalía requirió 13 años como presunto autor de estafa, administración desleal y delitos tributarios, y para su hermano Antonio Jalaff solicitó 10 años de presidio.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
MOP y Nuevo Pudahuel ponen fin a conflicto: extienden concesión del aeropuerto por tres años y empresa recibirá mayor porcentaje de ingresos
El acuerdo, que debe pasar por Contraloría para entrar en vigencia, pondría fin al arbitraje iniciado en 2021 por los controladores de la concesionaria en el Ciadi contra el Estado de Chile.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete