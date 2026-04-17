Fundación de Pilar Matte Capdevila firma acuerdo con Boston Children’s Hospital para formar especialistas chilenos

El convenio da origen al Programa Conecta Alegría, cuyo eje es llevar a profesionales chilenos de salud infantil a estadías de observership y fellowship en Boston. El foco está en subespecialidades pediátricas y enfermedades de alta complejidad o poco frecuentes, áreas donde Chile enfrenta brechas persistentes de formación y acceso.

Fundación Alegría, presidida por Pilar Matte Capdevila -hija del empresario Eliodoro Matte-, firmó un acuerdo de colaboración con Boston Children’s Hospital, centro pediátrico afiliado a Harvard Medical School y uno de los referentes globales en atención clínica, investigación y formación médica. El convenio da origen al Programa Conecta Alegría, cuyo eje es llevar a profesionales chilenos de salud infantil a estadías de observership y fellowship en Boston. El foco está en subespecialidades pediátricas y enfermedades de alta complejidad o poco frecuentes, áreas donde Chile enfrenta brechas persistentes de formación y acceso.

El acuerdo también contempla la dirección contraria: especialistas del hospital estadounidense visitarán Chile para generar instancias de intercambio con equipos locales. El proceso de postulación se abrió en marzo de 2026 y está dirigido a profesionales con experiencia en su subespecialidad y dominio del inglés, entre otros requisitos.

“Cuando un médico se perfecciona y trae ese conocimiento de vuelta al país, el impacto se multiplica. Es una forma concreta de trabajar por los niños de Chile y por la calidad de su atención en el largo plazo”, asegura Enrique Paris, exministro de salud y director de Fundación Alegría.