Jorge Yarur lleva el mítico Ferrari de Maradona de exhibición a Buenos Aires
Íconos sobre ruedas se llama la muestra que reúne quince automóviles que pertenecieron a figuras como Diego Armando Maradona, Lady Di, Marilyn Monroe y Patrick Swayze, acompañados además por sus prendas originales.
Tres de las piezas más notables las prestó Jorge Yarur Bascuñan, dueño y director del Museo de la Moda: el Ferrari Testarossa negro que Maradona encargó especialmente a la marca durante su época de esplendor napolitano; la réplica autorizada por Michael J. Fox del DeLorean de “Volver al Futuro” y el Ford Escort RS Turbo que perteneció a la princesa Diana.
Los vehículos debieron viajar en containers especialmente climatizados y atravesar aduana fue toda una proeza, contó después Yarur. El auto que compró hace algunos años e hizo traer a Chile desde España, pisa por primera vez suelo argentino. La muestra estará abierta hasta el 2 de noviembre en el Centro Costa Salguero (Pabellón 5) de la capital trasandina.
