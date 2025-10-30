Jorge Yarur lleva el mítico Ferrari de Maradona de exhibición a Buenos Aires

Tres de las piezas más notables las prestó Jorge Yarur Bascuñan, dueño y director del Museo de la Moda: el Ferrari Testarossa negro que Maradona encargó especialmente a la marca durante su época de esplendor napolitano; la réplica autorizada por Michael J. Fox del DeLorean de “Volver al Futuro” y el Ford Escort RS Turbo que perteneció a la princesa Diana.



Los vehículos debieron viajar en containers especialmente climatizados y atravesar aduana fue toda una proeza, contó después Yarur. El auto que compró hace algunos años e hizo traer a Chile desde España, pisa por primera vez suelo argentino. La muestra estará abierta hasta el 2 de noviembre en el Centro Costa Salguero (Pabellón 5) de la capital trasandina.