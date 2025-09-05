La primera semana de Pablo Hervías a la cabeza de Farmacias Ahumada

Las primeras reuniones que sostuvo esta semana en su nuevo puesto Hervías fueron con las áreas comerciales, de operaciones e inmobiliario. El objetivo era conocer de primera fuente cómo avanzan los tres principales pilares estratégicos de la empresa.

El lunes 1 de septiembre a primera hora, Pablo Hervías llegó a las oficinas corporativas de Farmacias Ahumada en Ciudad Empresarial para ponerse al mando como nuevo gerente general.

No hubo tiempo para rodeos: de inmediato comenzó un proceso intenso de inmersión, recorriendo las oficinas, saludando a los equipos y entrando de lleno a las conversaciones clave que marcarán el rumbo de la compañía que le fijó el directorio en su designación como reemplazo de Andrés Gil.

Los primeros días del ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile fueron para reencontrarse con una industria que conoce bien. Entre 2017 y 2023 estuvo en Intercarry, firma de logística farmacéutica ligada a Femsa Salud (hoy dueña de Cruz Verde). Y justamente entre 2010 y 2016 estuvo en Socofar, la sociedad que controlaba Cruz Verde en tiempos de Guillermo Harding, quien ahora es el controlador de Ahumada.

Las primeras reuniones que sostuvo esta semana en su nuevo puesto Hervías fueron con las áreas comerciales, de operaciones e inmobiliario. El objetivo era conocer de primera fuente cómo avanzan los tres principales pilares estratégicos de la empresa.

Al nuevo gerente le tocará seguir ejecutando el plan de aperturas de nuevas farmacias, el fortalecimiento de la propuesta de valor al cliente vía alianzas y convenios y, por el otro lado, la consolidación de una propuesta comercial más competitiva a través del programa de beneficios “Ahumada Contigo”.

Quienes han compartido con él durante esta primera semana destacan lo cómodo y empoderado que se nota en el rol.