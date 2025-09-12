Quiénes son los dueños del “pisco Republicano” que apareció en la franja del debate
Detrás de esta empresa está Grupo Animal, y sus socios son Carlos Grunert, Pedro Bastidas y Jorge Urbina.
Noticias destacadas
Apenas los conductores del debate presidencial de Chilevisión de la noche del miércoles anunciaron que iban a comerciales, el segundo aviso de la tanda fue de un pisco. El nombre y el eslógan no pasaron desapercibidos. Se llama Republicano y la frase era “porque yo elijo… republicano”, lo que muchos en redes sociales entendieron como un guiño al candidato del Partido Republicano y que lidera las encuestas, José Antonio Kast.
La empresa no hizo ningún comentario en sus redes sociales, pero, como dice la máxima en publicidad, no hay publicidad mala, y en sus últimas publicaciones varias personas comentaban la aparición en la franja de comerciales del debate.
Según registros en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), el Pisco Republicano es propiedad de Andes Drinks SPA, y pidió su registro formal el 30 de noviembre de 2021 representados por Sargent & Krahn, estudio de abogados especializado en propiedad intelectual. El Inapi sólo tuvo como observación que pusieran la palabra pisco en la marca, pero la quitaron y el registro fue aprobado.
Andes Drinks tiene varias marcas inscritas a su nombre en el mercado de los espirituosos, tales como Virrey del Perú Sour, Crazy Lazy, Santo Finest, Santa Margarita, Republicano Chiringuito Sour o Secreto Peruano.
Detrás de esta empresa está Grupo Animal, y sus socios son Carlos Grunert, Pedro Bastidas y Jorge Urbina. Grunert en LinkedIn presenta a la firma como: “Empresa creadora y socia de las marcas Pisco Republicano, Secreto Peruano Sour, Perú Gourmet Sour y Santo Cocktails (Mojito, Margarita, Piña Colada)”.
Grunert además es socio y gerente general de la agencia de publicidad Animal Creativo, que es la que hizo el comercial del pisco que se emitió en la franja. Dentro de sus otros clientes tienen a NotCo, Jack Daniel’s, Valdivieso, Museo de la Moda, entre otros.
Según explica Grunert, el pisco lo lanzaron el 2017, y nada tiene que ver con Kast o su partido, pero sí con los emblemas republicanos chilenos, por eso el uso de la estrella nacional. “Es un pisco bien chileno”, apunta. El concepto de “elijo republicano”, también es previo a la campaña electoral. “Vimos la oportunidad de salir en la franja, tomar las circunstancias de que hay un partido con nuestro nombre y la tomamos. En términos de marketing es un caso muy positivo”, agrega.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Chile Day: inversionistas de capital de riesgo españoles manifiestan "alto interés" por invertir en el país
El encuentro, realizado en Madrid, reunió a cerca de 40 ejecutivos de Chile y España en torno al venture capital, reforzando la posición del país como hub regional y destacando la trayectoria de Corfo en apoyo a la innovación.
Jara defiende las 40 horas a pesar del informe del Banco Central, pero reconoce posible impacto del salario mínimo en el empleo
La candidata de Unidad por Chile analizó el impacto del Informe de Política Monetaria y cuestionó la influencia de la jornada laboral de 40 horas en el bajo crecimiento del empleo. Además, defendió su propuesta del "ingreso vital".
BRANDED CONTENT
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete