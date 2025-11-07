El martes se reunieron Tohá y Jara: Restaurant divertimento y su larga tradición de encuentros políticos

A los pies del Cerro San Cristóbal, cerca del acceso de Pedro de Valdivia Norte, la historia del restaurant de comida chilena Divertimento se remonta a 1991 y desde entonces se ha convertido en punto de encuentro para personajes del más amplio espectro político. Este martes ahí tuvo lugar la comida organizada por Sergio Bitar y Víctor Barrueto que convocó a líderes de centroizquierda que apoyan la candidatura de Jeanette Jara. Algunos de los asistentes fueron Carolina Tohá, Guido Girardi, Francisco Vidal, Ana Lya Uriarte y Ricardo Solari, sumando unas 35 personas en total, que comieron un menú de tres tiempos establecido por el restaurante. Cada uno pagó su cuenta, que tenía un valor de $ 30 mil pesos.



Cuando Sebastián Piñera fue electo Presidente por segunda vez en enero de 2018, escogió el mismo local para convocar un almuerzo con quienes serían sus colaboradores más cercanos y ministros en el gobierno. En esa oportunidad hubo que llamarle la atención al exmandatario que insistía en fumar al interior del local, recuerda Flaminia Sacco, chef y una de las socias dueña de Divertimento.



Entre los habituales están desde Evelyn Matthei a Michelle Bachelet -quien a veces almuerza ahí los fines de semana junto a familiares y amigos- pasando por un abanico que incluye varios nombres de la exConcertación como Andrés Velasco, Jaime de Aguirre y Ricardo Lagos, entre otros, además de numerosos personajes del mundo de la cultura y televisiva. De hecho, a comienzos de octubre, el actor Jaime Vadell celebró ahí su cumpleaños número 90.