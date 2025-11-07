Roberto Angelini recibe la condecoración “Cavaliere del Lavoro” en Italia: “Para mí tiene un significado muy especial, ya que también la recibió, hace 20 años, mi tío Anacleto”
Se trata de una de las más altas condecoraciones otorgadas a figuras del ámbito empresarial.
Durante octubre, el presidente de Empresas Copec, Roberto Angelini Rossi, fue distinguido por el gobierno italiano con el título de “Cavaliere del Lavoro 2025”, una de las más altas condecoraciones otorgadas a figuras del ámbito empresarial.
La ceremonia se realizó en Roma y fue encabezada por el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. Angelini fue uno de los 25 líderes reconocidos este año y el único residente en el extranjero, distinción que subraya su trayectoria empresarial internacional y su vínculo con Italia.
“Me siento muy honrado y agradecido por esta distinción, que para mí tiene un significado muy especial, ya que también la recibió, hace 20 años, mi tío Anacleto Angelini”, dijo el empresario tras recibir el reconocimiento. “Es un reconocimiento que dedico a mi familia, a todos los colaboradores de nuestro grupo empresarial y, muy especialmente, a quienes fueron sus fundadores: mi padre, Gino, y mi tío, Anacleto”.
Valeria Biagiotti, embajadora de Italia en Chile, destacó la relevancia del nombramiento: “Ha sido el único residente en el extranjero en recibir este reconocimiento en 2025, lo que atestigua oficialmente el valor de su compromiso empresarial, la reputación construida a lo largo del tiempo y la responsabilidad social que guía sus actividades”.
