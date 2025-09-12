Todos quieren Baker: la estrategia de Southern Cross para vender el portafolio inmobiliario de Aramco

En vez de un roadshow clásico, organizarán un Investor Day en el Hotel Ritz-Carlton el próximo 7 de octubre, donde presentarán ante un auditorio lleno de AFP, AGF y family offices.

Este lunes Southern Cross -el fondo de private equity ligado a Raúl Sotomayor y Norberto Morita- oficializó la puesta en venta de Rentas y Desarrollo Baker SpA, la sociedad inmobiliaria que controla los terrenos donde operan las estaciones de servicio de Aramco (ex Petrobras). El vehículo, administrado por Ameris Capital, también suma stripcenters y locales stand alone con pizzerías y farmacias, además de anteproyectos inmobiliarios en distintas comunas de la capital.

La noticia desató tanto interés del mercado, que Southern Cross decidió armar una estrategia de venta distinta a la habitual. En vez de un roadshow clásico, organizarán un Investor Day en el Hotel Ritz-Carlton el próximo 7 de octubre, donde presentará el gerente general Pablo Ulloa ante un auditorio lleno de AFP, AGF y family offices. Ya mandaron las invitaciones a decenas de oficinas de inversiones y se espera que lleguen cientos de ejecutivos al evento de octubre.

Tras ese hito, comenzará una ronda de reuniones uno a uno con inversionistas locales, y luego un roadshow internacional que incluirá paradas en Miami, Nueva York, Toronto y varias plazas europeas y de Medio Oriente. La idea: atraer el mayor rango posible de oferentes a un portafolio que, cuentan cercanos, ha llamado la atención por distintos activos clave, como el terreno en Cantagallo, donde se proyecta un edificio de siete pisos con viviendas, oficinas y comercio; y la esquina de Vitacura con Vespucio, con un anteproyecto aprobado para 12 pisos.

Las ofertas no vinculantes se esperan para las primeras semanas de noviembre, tras lo cual comenzará un due diligence que culminará en ofertas vinculantes hacia fin de año.

El proceso es asesorado por LarrainVial -con un equipo liderado por el socio Raimundo Silva- y por CBRE en Estados Unidos, a cargo de Tim Gifford. En el caso de Baker, la batuta la lleva Jaime Besa, socio de Southern Cross y presidente de la sociedad.

La jugada está siendo seguida de cerca en el mundo financiero local, no sólo por el tamaño del portafolio, sino también por el momento: la operación coincide con el anuncio de salida de Southern Cross de SMU y con el proceso de venta de Volta, la firma de gestión de residuos en la que también son accionistas.