Tras 33 años de trabajo: así se vivió en Sodimac la renuncia de su histórico gerente general

El martes de esta semana fue un día de fuertes emociones en Sodimac Chile. Tras 33 años de trabajo en la compañía de materiales de construcción y hogar y dos décadas como gerente general, Eduardo Mizón presentó su renuncia. A través de un comunicado oficial, la empresa afirmó que su salida responde al interés del ejecutivo por “desarrollarse como director de empresas, cargo que ocupaba (en Sodimac) desde agosto de 2006”.

El hecho esencial se comunicó a la CMF a eso de las 16:00 horas. Pocos minutos después, comenzó a circular una carta redactada por Juan Pablo del Río, presidente del directorio de Sodimac, dirigida a todos los trabajadores de la compañía. “Junto con saludarlos, quiero compartir con ustedes que, luego de más de 30 años de destacada trayectoria en Nuestra Casa y 20 años como gerente general, Eduardo Mizón presentó su renuncia y me informó la decisión de dejar la gerencia general en Chile el 31 de diciembre próximo (...). Eduardo ha sido un líder excepcional, no sólo por su capacidad profesional, sino que por su calidad humana. Sería largo detallar los logros de su gestión en los más diversos ámbitos, ustedes los conocen y él siempre nos manifestó que estos logros eran resultado de un esfuerzo colectivo (...)”, reconoció del Río.

Cercanos a la compañía aseguran a DF MAS que, pese a que Mizón había dado algunas señales de su posible renuncia –a través de comentarios como de que “iba más de salida que de entrada” de la empresa– la noticia significó un golpe para la organización. Y no es para menos: Mizón ha sido el gerente general con más años en el cargo en la historia de Sodimac. Incluso, cercanos a la compañía afirman que existen trabajadores que han “pasado toda su vida laboral trabajando con él”, sumando a que se trata de un “líder muy querido y excepcional” dentro de la empresa.

A las 17:00 horas, Mizón quiso tomar contacto él mismo con los trabajadores y se organizó una reunión vía Teams a la que se conectaron más de 800 usuarios (la cifra de asistentes totales es mayor, pues varios trabajadores se conectaron en grupo desde un mismo dispositivo). Ahí, emocionado, Eduardo agradeció a la compañía e hizo énfasis en que los objetivos alcanzados bajo su gestión fueron resultado de un trabajo colectivo de todos quienes conforman Sodimac: su directorio, sus accionistas y sus trabajadores a lo largo de todo el país.

Además, aseguró que se encargará de recorrer la mayor cantidad de instalaciones de Sodimac –como oficinas, su red de tiendas de Arica a Punta Arenas y centros de distribución– con la persona que asuma su cargo (aún no nombrada). Esto, para hacer un traspaso correcto del cargo y poder despedirse directamente de toda la comunidad en terreno.

Durante la reunión, cientos de comentarios de agradecimiento y buenos deseos redactados por trabajadores inundaron el chat. En respuesta, Mizón aseguró que, pese a que le tomará un tiempo, contestará cada uno de los mensajes que, a la fecha, ha recibido.