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Cómo Irán pretende sacar provecho del estrecho de Ormuz

Teherán sugiere que el sistema de cobrar tasas y limitar el paso a los buques “no hostiles” podría mantenerse más allá de la guerra.

Por: Por Alice Hancock en Bruselas y Najmeh Bozorgmehr en Teherán, Financial Times

Publicado: Sábado 28 de marzo de 2026 a las 20:00 hrs.

internacional guerra Irán Estados Unidos Comercio
<p>Cómo Irán pretende sacar provecho del estrecho de Ormuz</p>

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