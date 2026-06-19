Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Glocal
Glocal

David Friedman, el anarcocapitalista hijo de Milton: “Milei no está yendo más allá de lo que Chile ya fue”

Hijo de Milton Friedman y uno de los principales teóricos vivos del anarcocapitalismo, el estadounidense aterrizó esta semana en Santiago invitado por segunda vez a Sudamérica por el Centro de Estudios Libertarios. El sábado cruzó la cordillera a conocer a Javier Milei, el primer jefe de Estado que comparte sus ideas. Acá habla del mandatario argentino, de Chile, de Inteligencia Artificial, de Peter Thiel y de lo que significa cargar el apellido Friedman.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Sábado 20 de junio de 2026 a las 21:00 hrs.

Juan Pablo Silva
<p>David Friedman, el anarcocapitalista hijo de Milton: “Milei no está yendo más allá de lo que Chile ya fue”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Pierde en el CAM, pero avanza en el juicio penal: la dispar semana de Merama en su batalla legal contra Urbano
2
Coffee break

Dueños de clínicas Everest salen en búsqueda de un socio para ingresar a la propiedad del holding dental
3
Coffee break

"El tribunal sucumbió ante la insistencia de Pamela Hites”: defensa de Juan Pablo Hermosilla arremete en la justicia tras fallo adverso por cobro de honorarios
4
Punto de partida

Jorge Pérez, el académico que despreciaba a los emprendedores y terminó convirtiéndose en uno
5
Coffee break

El chileno de 23 que trabaja en Cognition, la empresa de IA valorizada en US$ 26 mil millones
6
Por dentro

“Tenemos que dejar de ser invisibles”: Tres testimonios de quienes perdieron sus ahorros en el Caso Sartor
7
Coffee break

Modela y Tintina, los otros proyectos que aguardan a Juan Enrique Rassmuss
8
Política

La chispa que expuso a la guardiana del Presidente Kast

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete