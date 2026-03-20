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Los riesgos del plan de escolta en Ormuz

Las minas, las lanchas rápidas y los misiles pondrían en peligro una de las misiones navales estadounidenses más peligrosas de las últimas décadas.

Por: Por Steff Chávez en Washington y Alice Hancock en Bruselas, Financial Times.

Publicado: Sábado 21 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

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<p>Los riesgos del plan de escolta en Ormuz</p>

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