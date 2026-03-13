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Scott Anderson y guerra en Irán: “Trump va a encontrar una salida rápidamente”

El periodista y autor de King of Kings, el bestseller sobre la revolución iraní de 1979, analiza los 14 días del conflicto bélico en Medio Oriente. Además, opina sobre el bloqueo del Estrecho de Ormuz y la parálisis energética que obligó a Washington a liberar 172 millones de barriles de sus reservas estratégicas. Desde Hawái, Anderson desmenuza la “locura” detrás del ataque de Trump y aborda la estrecha relación con su hermano Jon Lee Anderson, el reportero estrella de la revista New Yorker: “Él entrevista a Presidentes y ministros; yo hago todo lo posible por no hablar con esa gente”, confiesa.

Por: Mateo Navas

Publicado: Sábado 14 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

Mateo Navas periodista Irán EEUU Estados Unidos medio oriente
<p>Scott Anderson, periodista y autor de King of Kings.</p>

Scott Anderson, periodista y autor de King of Kings.

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