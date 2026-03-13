Scott Anderson y guerra en Irán: “Trump va a encontrar una salida rápidamente”

El periodista y autor de King of Kings, el bestseller sobre la revolución iraní de 1979, analiza los 14 días del conflicto bélico en Medio Oriente. Además, opina sobre el bloqueo del Estrecho de Ormuz y la parálisis energética que obligó a Washington a liberar 172 millones de barriles de sus reservas estratégicas. Desde Hawái, Anderson desmenuza la “locura” detrás del ataque de Trump y aborda la estrecha relación con su hermano Jon Lee Anderson, el reportero estrella de la revista New Yorker: “Él entrevista a Presidentes y ministros; yo hago todo lo posible por no hablar con esa gente”, confiesa.

Scott Anderson tenía 18 años cuando trabajaba como asistente especial del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, W. Michael Blumenthal. Era -confiesa a DF MAS- un cargo con demasiado nombre para la realidad del puesto. “Era el niño de los recados”, describe. Como sus funciones le exigían muy poco trabajo real, Anderson pasaba la mayor parte de su jornada paseando por Washington en busca de algo interesante que hacer.

Y el 15 de noviembre de 1977 algo ocurrió.

Fue un evento que, hoy, 49 años después, sigue siendo clave para entender la relación entre Estados Unidos e Irán. Aquella mañana, el Sha de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, llegaba a la Casa Blanca para su primera visita oficial con el presidente Jimmy Carter. Scott Anderson estaba en la Elipse, el parque situado al sur de la residencia presidencial, observando el despliegue. Sin saberlo, quedó atrapado entre la policía y miles de manifestantes. Fue una batalla campal que enfrentó a partidarios de la autoridad iraní contra estudiantes opositores del régimen. La violencia fue tal que Anderson recibió un golpe en la espalda con un palo de madera.

Él conocía bien Irán. Años antes, en su adolescencia, pasó seis semanas recorriendo los distintos lugares de ese país junto a su padre. Fue, recuerda, parte de un extenso viaje por carretera que atravesó Oriente Medio y Asia Central. “Viajamos durante un año en un camper Volkswagen desde Francia hasta la India. Yo tenía 14 o 15 años. Ese viaje cambió mi mundo, mi vida. Fue ahí cuando me fasciné con Medio Oriente”.

La suma de aquel caos en Washington y sus recuerdos de infancia despertaron en él una fascinación por el drama que estallaría sólo un año después: la revolución que dio paso a la primera república teocrática moderna de la mano del ayatola Ruhollah Jomeini, que derribó una monarquía de 2.500 años de antigüedad. Todo ese proceso, reconstruido a partir de cables diplomáticos de la CIA recientemente desclasificados, lo retrató en su reciente libro King of Kings, una disección sobre la ceguera del poder y la lenta caída del Sha.

Esa misma república está, desde hace casi dos semanas, en su mayor crisis de supervivencia. El pasado 28 de febrero, en el marco de la “Operación Epic Fury”, un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Teherán mató al sucesor de Jomeini -el ayatola Alí Jamenei- y a figuras clave de su círculo íntimo. Con el nombramiento de su hijo como nuevo líder supremo y el estrecho de Ormuz bloqueado por la Guardia Revolucionaria, existen múltiples dudas sobre el futuro de esta guerra y el suministro de energía para todo el mundo.

Y Anderson, periodista, escritor de libros, novelista y corresponsal de guerra, opina desde Hawái: “La estrategia iraní fue paralizar la economía del petróleo en la región. No tienes que destruir una refinería completa en Arabia Saudita; basta con golpear una esquina y todo el sistema se apaga. Eso es lo que estamos viendo ahora, y es evidente que los estadounidenses no lo vieron venir. Trump no lo vio venir”.

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Los dos Andersons

Scott Anderson es de muchos lugares y de ninguno al mismo tiempo. Su padre, John Anderson, fue un diplomático que trasladó a su familia por el mundo durante décadas. Vivieron en Taiwán, Corea del Sur e Indonesia. Scott, confiesa, apenas pasó tiempo en Estados Unidos hasta que fue un adolescente. En todo ese periodo su compañero fue su hermano, Jon Lee Anderson, dos años mayor, reportero estrella de The New Yorker y cronista de dictadores y presidentes.

Ambos han habitado el mismo ecosistema, pero por carriles separados. Sin embargo, el año pasado ocurrió algo inusual: en agosto de 2025, con sólo días de diferencia, los dos publicaron libros clave sobre las fallas de la política exterior estadounidense. Scott lanzó King of Kings, sobre Irán, y Jon Lee presentó To Lose a War, sobre el regreso del Talibán a Afganistán. “Fue una coincidencia total, no fue planeado. Fue muy divertido”, recuerda Scott.

Aunque han coescrito dos libros (War Zones e Inside the League), sus métodos son opuestos. “Nunca he conocido a un periodista más decidido que Jon Lee. Es exhaustivo, minucioso. Él entrevista a Presidentes y ministros; yo hago todo lo posible por no hablar con esa gente”.

Esa diferencia quedó sellada en 2006, durante la guerra en Líbano, la última cobertura en la que coincidieron. Al llegar al hotel en Beirut, Scott visitó la habitación de su hermano y lo encontró rodeado de 25 libros sobre historia y política parlamentaria libanesa. “Yo aparecí con un trozo de papel. Esa es la diferencia entre nosotros”, bromea.

Esa misma cobertura casi termina en tragedia: mientras Scott reporteaba en Tiro, un ataque de un dron estalló a pocos metros de su auto, dejándolo con una conmoción cerebral. Aquel incidente generó una regla entre ellos. “Tenemos una especie de superstición: no es bueno estar en la misma zona de guerra al mismo tiempo”, dijo Jon Lee a The New York Times en agosto del año pasado.

Scott Anderson no fue a la universidad. Quería ser novelista y trabajó años como mesero y bartender en Nueva York mientras esperaba el éxito literario. Sin embargo, su fascinación por las zonas de conflicto terminó imponiéndose. Así llegó al reporteo y a escribir reportajes sobre guerras y criminales. El último lo publicó este 13 de marzo en The New York Times Magazine y lo tituló Cuando un Presidente se obsesiona con el cambio de régimen.

Pero un evento personal cambió su carrera. Hace 17 años, con el nacimiento de su hija, Scott Anderson decidió alejarse de la primera línea y las zonas de conflicto. “Cuando ella llegó, empecé a sentir que tenía la responsabilidad de no hacer estupideces”, explica. Desde entonces, cambió los reportajes de trinchera por la investigación de largo aliento.

Ejemplo de eso es King of Kings, destacado como uno de los mejores libros de 2025 por The Wall Street Journal, The Atlantic y Vanity Fair, y que esta semana llegó a las librerías de España bajo el título Rey de Reyes. En la investigación, Anderson contó con un aliado familiar: su sobrino Máximo Anderson. El hijo de Jon Lee fue el encargado del fact-checking y de una tarea técnica que Scott agradece: la traducción de un importante documento que sólo estaba disponible en farsi.

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Síndrome Michael Jackson

Para entender el presente de Irán, hay que comprender que en la década de los ‘70 el país era el eje del orden energético mundial y el principal aliado de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. El Sha Mohammad Reza Pahlavi lideraba lo que él llamaba la “Gran Civilización”, financiada por un flujo masivo de petrodólares y protegida por el quinto ejército más poderoso del mundo. Sin embargo, mientras el Sha se aislaba en su palacio, el Irán profundo acumulaba un resentimiento directo contra él gracias a los dogmas religiosos de un entonces exiliado ayatola Jomeini.

Lo que Scott Anderson logra con su libro es hacer una anatomía de una caída: narra cómo una monarquía con 2.500 años de historia se disolvió en cuestión de semanas porque su líder perdió el registro de la realidad.

- En el libro se plantea que el Sha no sabía cuán impopular era en el “Irán real”. ¿Cómo un hombre tan poderoso llega a ese nivel de desconexión?

- El Sha era muy, muy inteligente, pero cayó víctima de lo que puedes llamar el “síndrome de Michael Jackson”: te rodeas de personas que te dicen sí a todo. Cada vez que decía algo, la gente exclamaba “oh, eso es brillante, es usted un genio”. Y así pierdes el contacto con la realidad. Se volvió cada vez más aislado. En público, los ciudadanos le besaban la mano y le lanzaban flores. Y entonces, cuando empezó la revolución, simplemente estaba en estado de shock.

- ¿Ves paralelos entre esa caída y la reciente muerte del ayatola?

Yo diría que el régimen actual es al menos tan impopular hoy como lo era el Sha en 1978. Pero este régimen estaba listo. Se dieron cuenta de que su supervivencia estaba en juego y simplemente soltaron a la Guardia Revolucionaria. En enero mataron a 35.000 personas, casi todas en un solo fin de semana. Eso es 10 veces el número de muertos de toda la revolución de 1979 en sólo unos días. Y volverá a pasar lo mismo. Estoy totalmente convencido de que, si Trump pide que la gente se levante, volverá a ocurrir. Ya lo intentaron en enero y no funcionó.

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“El poder real en Irán es la Guardia Revolucionaria”

Esta semana la guerra entró en su etapa más crítica. Mientras Israel extiende sus bombardeos sobre el corazón de Beirut y el nuevo Líder Supremo, Mojtaba Jamenei, jura vengar la muerte de su padre, el costo de la “Operación Epic Fury” para Washington ya se estima en casi US$ 900 millones diarios. Con el Estrecho de Ormuz bloqueado y Estados Unidos liberando 172 millones de barriles de sus reservas estratégicas para frenar la inflación, las interrogantes sobre el “plan de salida” de Donald Trump crecen en el Congreso.

- ¿Por qué la administración Trump decidió ejecutar esta operación ahora?

- No hubo una amenaza inminente. Los iraníes no están locos, no iban a atacar una base estadounidense en Kuwait o algo así. No. Creo que fue una combinación de la caída en las encuestas de Trump, el tema de Epstein rondando y Netanyahu susurrando en su oído que este era el momento. Con Trump hay un peligro en tratar de encontrar demasiado “método” a la locura. Es mayormente locura. Es muy claro que no tiene un plan de salida, no tiene idea de cómo se ve una victoria ni una lógica real para haber entrado. Ahora vemos las consecuencias: la economía mundial congelándose.

- ¿Es posible un acuerdo con el nuevo régimen de Irán o es demasiado tarde?

- El poder real en Irán, especialmente en un momento como este, es la Guardia Revolucionaria. Es una institución masiva por derecho propio. ¿Son esos generales verdaderos creyentes en el Estado Islámico? No lo creo. Estoy convencido de que no se trata de ideología o religión en este punto; se trata de dinero. La Guardia Revolucionaria controla el 40% de la economía iraní: poseen refinerías, líneas de transporte, hoteles, todo. Lo que yo podría ver, de manera similar al modelo de Venezuela, es que se haga un trato con la Guardia Revolucionaria, que es el poder detrás del trono, para que los ayatolás recorten esta idea de exportar el fundamentalismo religioso.

- ¿Qué tan determinante ha sido la influencia de Netanyahu en la entrada de Estados Unidos al conflicto?

- Netanyahu es mucho más inteligente que Trump. Pero ambos se dan cuenta de que, una vez que las cosas se calmen, sus propios problemas volverán a perseguirlos. Netanyahu tiene cargos por corrupción. Nunca ha habido un examen real de lo que pasó el 7 de octubre, que fue un desastre para la inteligencia israelí bajo su mando. Mientras pueda mantener la guerra, está desviando la atención de eso.

- O sea, Netanyahu necesita más esta guerra que Trump…

- Absolutamente. Creo que Netanyahu realmente quería esta guerra y fue instrumental para convencer a Trump. Yo tengo una opinión tan baja de Trump que a veces soy reductivo: ¿por qué entraron los estadounidenses en el bombardeo de junio de 2025 después de que los israelíes lo hubieran estado haciendo solos por ocho o nueve días? Trump siempre quiere ser el centro de atención. Todos los titulares hablaban de Israel bombardeando Irán y Trump quería una parte de eso para su propia gloria.

- Mencionas que Trump buscará una salida rápida. ¿Qué tan rápido se sentirá el efecto dominó en los mercados más allá del barril de crudo?

- En economía, todo se activa por el precio de la energía. Por eso vamos a empezar a ver un efecto inflacionario en toda la cadena económica, no sólo en la gasolina. Va a subir el precio de la comida, el precio de la ropa. Y por eso, Trump va a encontrar una salida rápidamente. Pero un cambio de régimen no ocurrirá. Un levantamiento popular tampoco. Y no creo que Trump sea tan estúpido para enviar tropas a terreno. Eso haría que Irak parezca una broma. Trump tiene un talento especial para desviar la conversación. Lo hizo con Groenlandia, Canadá, Venezuela, Cuba. Trump tiene la capacidad de decir: “Misión cumplida, lo logramos”. ¿Funcionará? No lo sé. No creo. Mira lo que ocurrió con los bombardeos de junio: se suponía que habían quedado completamente aniquilados y seis meses después, se supone, están fabricando armas de nuevo… Él es capaz de hacer esto una y otra vez.