Una vuelta por la Cuba que se apaga
El cientista político y cronista argentino Juan Elman estuvo a principios de mes en la isla y acaba de publicar una crónica sobre lo que vio y conversó en las calles de La Habana, una ciudad que parece saliendo de una guerra, donde los apagones son parte de la rutina y la basura se acumula en las esquinas, mientras el régimen negocia con un amenazante Trump.
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“Quise ir por la certeza de que está pasando algo importante en términos periodísticos y humanos. Una situación que ya estaba a todas luces desbordada y que se está agravando por el bloqueo petrolero. Y, en segundo lugar, por la intuición de que algo va a pasar también pronto. Es decir, que la Cuba con la que yo me podía encontrar si iba más adelante sería muy diferente a la de este momento. Es interesante pero un poco triste también. Me hubiera gustado conocer Cuba en un momento más luminoso. Agarré el último capítulo, y capaz el peor”.
“Por momentos, La Habana parece una ciudad en guerra. Sin camiones de recolección, la basura se apila en las esquinas. A veces le prenden fuego. También se ven escombros de edificios y casas que se derrumbaron en algún huracán. Los vecinos ya se llevaron ventanas, puertas y todos los materiales que pudieran servir para algo. La desidia estatal se mide en años”, escribe en los apuntes que publicó en su blog Casillero vacío.
Como describe, allá vio hambre, pobreza y desabastecimiento. Se reunió con jóvenes que en medio de la oscuridad impulsan proyectos culturales y también conversó con el escritor Leonardo Padura, uno de los pocos personajes célebres que permanecen viviendo en la isla. “Padura tiene un sentido de pertenencia muy fuerte. Eso lo encontré también en algunos jóvenes que han decidido quedarse. Hay gente que todavía quiere estar en Cuba, pero creo que son los menos”, dice.
En su crónica Elman se refiere a la nueva desigualdad que ha cundido en Cuba tras las medidas de reapertura económica, como las MIPYMES y el mayor ingreso de remesas desde el exterior. Eso es visible en las calles, apunta el reportero.
“Es algo que se ha instalado como una gran novedad de los últimos años y que se profundizó sobre todo con la pandemia. Cuando crece el éxodo, crece el nivel de remesas desde el extranjero y crece la brecha entre aquellos que tienen acceso y los que no. Hay dos países distintos. La mayoría vive con mucha pobreza, con angustia y con escasez de alimentos, de medicinas, combustible y productos básicos. Al mismo tiempo, una parte muy pequeña de la población accede a cosas antes impensadas”.
Entre la miseria generalizada y la falta de combustible que tiene a los cubanos desplazándose a pie por La Habana, se ven pasar algunos autos de último modelo o productos premium. Esa desigualdad es una de las novedades del paisaje urbano que están cambiando el imaginario social de la isla, apunta Elman. “Hay una percepción que cambia también. Te encuentras gente que te dice: ‘a nosotros nos están matando de hambre, mientras estos tipos viven bien’. No es nuevo que los políticos del régimen o los militares vivan bien, pero pasa que se está ampliando tanto la brecha que esa diferencia se está haciendo insalvable. Esta es una sociedad más estratificada”, agrega.
El transporte público está prácticamente parado en la isla. Viajar en taxi es un lujo, la mayoría se desplaza en bicicleta, mototaxis o principalmente caminan. “El desánimo general es palpable”, dice Juan.
Un libro sobre Chile y un proyecto propio
Juan Elman estudió Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se especializó en política internacional. Durante cinco años trabajó en radio, televisión y prensa escrita desde la capital argentina. Luego vino la pulsión por viajar a ver qué pasaba en otros países de la región. En 2021 viajó a cubrir las elecciones presidenciales en Chile.
“En principio se trataba de hacer un reportaje en plena Convención constituyente, con el estallido todavía flotando en el aire. Entonces era una coyuntura que a mí me interesaba mucho. Luego un editor me termina convenciendo para que me quede más y hacer mi primer libro”, cuenta. Se quedó cuatro meses, visitó la Araucanía para acercarse al conflicto de la macrozona y también viajó al norte, donde la tensión migratoria se traducía en un campamento incendiado en Iquique.
“Esa experiencia me cambió mucho porque tuve la posibilidad de armarme un mundo en otro país para tener una mirada más profunda”, dice. En 2022 publicó Nada será como antes: ¿hacia dónde va Chile? (Fondo de Cultura Económica). El vínculo con nuestro país lo mantuvo, siguió viniendo y el 2025 vivió aquí prácticamente todo el año. Ha cubierto elecciones en Brasil, Ecuador y en 2024 se mudó a México para estar cerca de las elecciones de Estados Unidos y también visitó El Salvador y Guatemala.
Trabaja como freelance, a veces viaja por encargo de algún medio, otras veces emprende el vuelo por su cuenta y luego ofrece los temas. Cuenta que está debutando con un proyecto editorial propio que se llama Casillero vacío, “un espacio para pensar América Latina desde América Latina”, que tiene un newsletter y un canal de conversaciones en YouTube. Partió con Cuba y prepara un nuevo episodio sobre el narco en México.
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