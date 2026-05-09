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La larga vida ilustrada de Jimmy Scott

Tiene 90 años y su icónica firma acompaña a miles de ilustraciones y caricaturas que a lo largo de décadas han retratado el acontecer, algunas de las cuales se exhibirán prontamente en la muestra Jimmy Scott, tres momentos. Aquí el “comentarista gráfico” entra en sus recuerdos y habla de su infancia en Sewell, su trabajo en publicaciones de humor político como Topaze, su larga estadía en Brasil donde dibujó para O Globo, volver a Chile y seguir dibujando el día a día de nuestro país.

Por: Por Sofía García-Huidobro

Publicado: Viernes 8 de mayo de 2026 a las 20:34 hrs.

Arte Cultura Medios de comunicación ilustracion
<p>La larga vida ilustrada de Jimmy Scott</p>

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