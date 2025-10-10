Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Personaje
Personaje

Polo Ramírez y su lado artista: “Para mí la pintura es una lucha”

El periodista y conductor de radio por primera vez está exponiendo sus cuadros, como parte de la exposición colectiva Pasajes. Cuenta que siempre fue una afición que durante los últimos años ha ido tomando un lugar cada vez más importante en su vida: “Mis cercanos han visto cómo se ha ido asentando en mí la determinación a dedicarme cada vez más a esto que es una necesidad y una pasión de toda la vida”.

Por: Por Sofía García-Huidobro Fotos Verónica Ortíz

Publicado: Viernes 10 de octubre de 2025 a las 20:00 hrs.

Arte cultura periodistas
<p>Polo Ramírez y su lado artista: “Para mí la pintura es una lucha”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Personaje

Álvaro Díaz y 31 minutos después de Tiny Desk: “Tenemos la responsabilidad de no pisar el palito”
2
Coffee break

Parcelas, derechos de agua y $1.898 millones en instrumentos transables: qué declaró el ministro de Economía Álvaro García
3
Coffee break

“No hizo nada” y “guardó silencio”: las duras críticas en la justicia de los exdirectores de LVA al actuar de la CMF en el caso Fondo Capital Estructurado I
4
Coffee break

Guía Michelin premia con llaves y no con estrellas: 17 hoteles chilenos entre los ganadores
5
Coffee break

Quiénes son los asesores legales y financieros tras la oferta de Entel y Claro por Telefónica
6
Coffee break

De la Fórmula 1 a los Beatles: la trastienda del Investor Day de Baker en el Ritz
7
Coffee break

Cómo 120 personalidades chilenas nominaron a María Corina Machado al Nobel de la Paz
8
Cómo cuido mis lucas

¿Vuelven las biotech?

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Construcción Innovación y Startups Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete