Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Personajes
Personajes

Holger Paulmann, en clave Enade: “A este país le conviene que el impuesto a la herencia sea cero para que los millonarios de otros países del mundo se quieran venir a vivir acá a Chile”

A días de la realización de la Enade 2025, a la que están invitados todos los candidatos presidenciales, el presidente de Icare entra en la coyuntura y entrega sus definiciones frente a la rebaja del impuesto corporativo que postulan varias candidaturas. “Tiene que ser un porcentaje por debajo del 20%”, dispara.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 27 de septiembre de 2025 a las 21:00 hrs.

Azucena González
<p>Holger Paulmann, en clave Enade: “A este país le conviene que el impuesto a la herencia sea cero para que los millonarios de otros países del mundo se quieran venir a vivir acá a Chile”</p>

Noticias destacadas

“Ojalá que le paremos los carros a la gente que lo único que busca es desestabilizar”
Gobierno de Boric: “Creo que podría haber sido peor. Tiendo a ver el vaso medio lleno”
“Tenemos que cerrar la puerta completamente a la inmigración ilegal”
Quiebra de Adelco: “Es doloroso”

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Parcelaciones rurales a la baja por nueva normativa: Cuáles son las regiones más afectadas
2
Cultura

Cómo una familia creó un parque de 12 mil hectáreas en el Maule
3
Coffee break

El hombre de Cencosud en la pulseada por Carrefour Argentina
4
Coffee break

Mejora de cartera y movimientos societarios: el reordenamiento del negocio financiero de abc
5
Por dentro

Una mina de oro y un abogado acusado de prevaricación: la pelea que ronda al proyecto El Zorro
6
Coffee break

Fondo de Jean Salata en la recta final por Starbucks China
7
Coffee break

Historias desconocidas de los 4 días de la escritora Isabel Allende en Chile
8
Coffee break

Hay fecha para la colocación de la primera piedra de nuevo museo en el Parque Bicentenario

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete