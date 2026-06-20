Claves para entender la trama de los niños haitianos “perdidos” en Chile
Ante la urgencia por determinar el paradero de 64 niños no localizados, algunos de los cuales habrían ingresado de manera irregular al país, el Gobierno desplegó una mesa intersectorial liderada por la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf. Además, un testimonio desde Puerto Príncipe que entrega contexto sobre el Haití que dejan esos menores de edad, los datos conocidos de los chárters que los han traído al país y dos nombres que están en la mira.
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Con el pasar de los días y varios de los niños localizados por la PDI, el tema fue bajando su temperatura inicial sin restarle gravedad al desorden administrativo, descoordinación entre instituciones y posiblemente responsabilidades políticas que todavía tienen que despejarse, y que dificultan dar con el paradero exacto de niños y niñas haitianos que han entrado al país durante los últimos cuatro años bajo el Programa de Reunificación Familiar.
Es de esperar, afirman, que en los próximos días ese número crezca ya que durante el fin de semana será más probable encontrar a las personas en sus domicilios registrados. Además, según información preliminar, algunas de las personas y menores que se buscan estuvieron de tránsito en Chile y hoy se encuentran en otros países. Una vez completada esa tarea, se investigará un universo mayor de menores cuyo paradero no está claro.
El martes se designó a la ministra de Desarrollo Social y Familia, María José Wulf, como coordinadora a cargo de la fuerza de tarea: consolidar la información proporcionada por las distintas instituciones del Estado involucradas y liderar la mesa intersectorial de trabajo.
Si la decisión de nominar a Wulf, socióloga y militante del Partido Republicano, como encargada de esta labor llamó la atención en un comienzo, es porque entre las razones que tuvo el Gobierno figura la evaluación que se tiene de ella: un alto poder de coordinación, y la capacidad de proyectar una sensibilidad y emocionalidad importantes, se explica.
El plazo para dar información más detallada es “lo antes posible con la mayor rigurosidad posible”, enfatizan quienes están a cargo. No se van a apurar a riesgo de proporcionar información que no esté chequeada o que no cumpla con los protocolos debidos.
Berthony Jean Philippe contesta desde Puerto Príncipe. El director en terreno de Fundación Leche para Haití comenta que es un buen momento para hablar ya que tiene señal de Internet. A veces debe subirse al techo de la casa donde vive para lograr comunicarse. No sólo la electricidad e Internet son inestables en Haití; todos los servicios básicos son precarios, afirma el ingeniero en información de 41 años que desde hace 15 años se dedica a la acción social, primero desde la Fundación América Solidaria y ahora como representante desde la ONG chilena que se preocupa de atender la desnutrición de los niños en la isla.
“Las cosas van de mal en peor. Las necesidades sólo aumentan. Nos encontramos frente a situaciones que son difíciles de entender y de explicar a quien no conoce Haití”, afirma Berthony en un español con marcado acento creole.
Uno de los antes y después de esta semana corrió por cuenta de Luis Eduardo Thayer, quien quizá no era tan conocido cuando estaba en el cargo como ahora como exdirector de Migraciones. Las constantes vocerías que venía dando desde el inicio de este caso se cruzaron el miércoles con la divulgación de un memorándum firmado por él en 2024 que establecía medidas para flexibilizar la presentación de documentos por parte de naturales de Haití.
Aunque defendió haberlo firmado, le cayeron numerosas críticas encima de las que pudo haber salido jugando mejor que lo que hizo el jueves, cuando en una entrevista en T13 Radio eligió mal y prefirió priorizar varias críticas del tipo “falta decencia en el debate público”, lo que en vez de bajarle dos cambios a la controversia terminó subiendo tres o más a la que se armó en torno a su nombre y rol.
Entre ellos, visas de reunificación familiar. El diplomático, también abogado, había asumido el cargo en febrero de 2024. Era su primera destinación. Mientras la investigación para aclarar su papel en el tema sigue en curso, Du Monceau -según consigna él mismo en su LinkedIn- se desempeña en el Departamento de Países Nórdicos y Balcánicos de la división Europa de Cancillería. Él no ha querido hablar públicamente. La Universidad de los Andes, donde estudió, bajó este viernes de su página web una entrevista al que consideraba un destacado egresado.
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