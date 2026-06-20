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Claves para entender la trama de los niños haitianos “perdidos” en Chile

Ante la urgencia por determinar el paradero de 64 niños no localizados, algunos de los cuales habrían ingresado de manera irregular al país, el Gobierno desplegó una mesa intersectorial liderada por la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf. Además, un testimonio desde Puerto Príncipe que entrega contexto sobre el Haití que dejan esos menores de edad, los datos conocidos de los chárters que los han traído al país y dos nombres que están en la mira.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Sábado 20 de junio de 2026 a las 21:00 hrs.

Haití niños Política crisis gobierno José Antonio Kast
<p>Claves para entender la trama de los niños haitianos “perdidos” en Chile</p>

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