Comunidad mapuche Dhegñ-Winkul y mall de Cencosud: “Queremos evitar la transgresión, es decir, que se llene de malas energías”

En Huechuraba, a 3,2 km del terreno donde Cencosud busca emplazar un mall, al lado del colegio Saint George en Vitacura, está la ruka de la asociación mapuche Dhegñ-Winkul. La comunidad indígena de 27 familias ha manifestado su preocupación por la flora y la fauna que habita el lugar donde se levantaría el centro comercial, y ha hecho una serie de exigencias en caso de que la iniciativa se lleve a cabo. Aquí su representante explica quiénes son, qué buscan, y asegura: “Tenemos una preocupación porque de repente nos vemos en medio del caos”.

Por: Fernanda Paúl

Publicado: Sábado 27 de septiembre de 2025 a las 21:00 hrs.

