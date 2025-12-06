Andrés Ugarte: el chileno que conquistó a Marques Brownlee
“Nada de esto fue pagado”. Andrés Ugarte, cofundador de Copilot Money, soltó el dato con orgullo sobre el escenario del Parque Juan Pablo II. Se refería a uno de los hitos más codiciados en el mundo tech: aparecer en la pantalla de inicio del teléfono de Marques Brownlee, el youtuber de tecnología más influyente del mundo, con más de 20 millones de suscriptores en YouTube. Brownlee usaba la app chilena simplemente porque le gustaba.
Esa anécdota resume la filosofía de Copilot, la startup que ordena las finanzas personales que Ugarte fundó a inicios de 2020 y que hoy es una de las aplicaciones más top del App Store de Apple: calidad de producto, equipos reducidos y poco ruido. Comenzaron siendo dos personas -él en Nueva York y Gabriel Diéguez en Santiago- y hoy son un equipo de 32, divididos equitativamente entre ambos países, con oficinas en Brooklyn y Chile.
Aunque han levantado capital, Ugarte contó detalles de su proceso de bootstrapping: “Levantar plata sin tener revenue ya no es una opción (...) Partimos sin levantar mucha plata y partimos cobrando altiro por la aplicación”. La estrategia dio resultados: actualmente tienen un Annual Recurring Revenue (ARR) de US$ 20 millones y son rentables desde 2023.
La aplicación utiliza inteligencia artificial para categorizar gastos automáticamente, integrándose con bancos y servicios cripto. Ugarte ilustró la tecnología con su perra, Bowie: “Yo mando un par de transacciones del veterinario y la app entiende sola que esos gastos van para allá”.
Compitiendo en las grandes ligas de Estados Unidos -incluso con publicidad en el metro de Nueva York-, Ugarte adelantó el próximo paso: traer el servicio a casa. “Soy chileno. Nos encantaría ofrecer esto en Chile y que nos empoderemos con información financiera. No somos antibancos, pero necesitas un copiloto”.
Además de su presencia actual en iPhone y iPad, en dos semanas lanzarán la versión web.
