“Hay un nuevo sheriff en la ciudad”: el viaje de la startup ganadora del MAS Pitch 2025

Lo que antes demoraba 20 días, Sheriff lo hace en 5 segundos. Con esa propuesta, la startup chilena se subió al escenario del Parque Juan Pablo II a pitchear. En tres minutos expusieron su solución: una plataforma SaaS que preveniene fraudes y detecta riesgos en empresas. Ya operan en Chile y Perú, y esperan llegar a más países de Latinoamérica. Esta es su historia.

Eran cuatro personas que, evocando el más puro estilo de las clásicas películas Western, durante toda la tarde se paseaban por el Parque Juan Pablo II con una icónica estrella dorada pegada en el el pecho. No eran alguaciles reales, sino miembros de una de las seis startups –seleccionadas entre más de 200 postulantes– que en tres minutos pitchearon su idea de negocio ante un exigente jurado de 30 personas en el MAS PITCH 2025. Se trata de Sheriff.

El encargado de subirse al escenario en representación de “la plataforma del lejano Oeste” –como se autodenominan– fue Vicente Cruz (35), CEO y fundador de la startup. “En Latinoamérica el costo anual de fraude asciende a US$ 15 billones, una cifra equivalente al PIB de China. ¡Los bandidos están por todos lados!”, afirmó en sus palabras iniciales. El resto del pitch fluyó con claridad. Tanto así que el jurado casi no tuvo preguntas. Solo Federico Iriberry, fundador de Broota, levantó la mano y preguntó por el perfil de los otros fundadores. Aún así, afirmó: “Tremendo pitch. Felicidades”.

A eso de las 19:30 horas, las felicitaciones y los apretones de mano se multiplicaron: Sheriff se convirtió en la startup ganadora de la cuarta edición de la competencia. La noticia, cuenta Vicente Cruz a DF MAS conectado por videollamada el viernes AM, fue “bien emocionante”. No es para menos. Según cuenta, desde Sheriff ya habían postulado a la competencia en dos oportunidades –2023 y 2024–, pero nunca fueron seleccionados.

Su idea ganadora fue una plataforma Saas que “facilita la forma de conocer con quién te relacionas”, explica Cruz. En concreto, se trata de un sistema que conecta más de 25 fuentes –tributarias, legales, financieras, judiciales, societarias– y que en cuestión de segundos permite conocer el nivel de riesgo que se puede correr al hacer negocios con un cierto cliente, proveedor o aliado. “Es como un Facebook, pero en vez de decirte que tu amigo se fue a México a Quintana Roo, te dice que una empresa no está pagando a todos tus proveedores. Te permite reaccionar proactivamente”, dice Cruz.

Qué hay bajo del mar

Sheriff nació a raíz de un problema que el mismo Vicente Cruz, ingeniero comercial de profesión, enfrentó y observó durante los años que trabajó en el mundo formal de las inversiones, la deuda privada y el mercado inmobiliario: en la gestora de fondos mutuos, Novadvice; en la compañía financiera Fynsa; en la firma Frontal Trust, donde trabajó durante cuatro años como subgerente de inversiones alternativas.

En esta última, su trabajo consistía –entre otras cosas– en juntar antecedentes de una empresa para evaluarla y posteriormente llevarla a un comité de inversiones en el que se evaluaba si darle luz verde al financiamiento, o no. Ese proceso previo, cuenta Cruz, le tardaba “casi 20 días”. “A veces nos enterábamos que la empresa estaba reventada al día 21”, añade. La carga de trabajo también era casi insostenible: “De cada 100 casos que presentábamos rechazábamos 98. Osea, había dos que recién avanzaban. Imagínate la pega de analizar 100 casos”, cuenta.

El bichito de crear una solución llegó en 2019, cuando desde Frontal Trust le prestaron US $15 millones a una inmobiliaria del norte del país “y nos enteramos por un partido de squash –que jugó uno de los socios con un ejecutivo del banco– que estaban con problemas financieros”, rememora Cruz. “Eso no puede pasar cuando tenemos otras 450 contrapartes… No da el físico para jugar tanto squash”, bromea el CEO.

Al año siguiente, en sus tiempos libres comenzó a programar. Y, de paso, a masticar la idea de crear una plataforma para evaluar riesgos y cumplimiento normativo en tiempo real. La llamó Sheriff. “Yo quería que, tal como había un sheriff en cada pueblo del lejano Oeste, en cada empresa de Latinoamérica hubiera uno también”, cuenta Cruz.

En el verano de 2021, aún trabajando en Frontal Trust, sus hermanos lo invitaron a Bahía Inglesa a bucear. Era su primera vez. Y aunque esa experiencia no tuvo que ver directamente con emprendimiento, sí lo motivó a lanzarse en ese mundo. “Antes de tirarme al agua me apaniqué, pensé que me iba a hundir con todo el peso de los equipos y los estanques. Pero me tiré igual”. De esa experiencia, cuenta, pensó: “Esto es independizarse. Es tirarse para atrás con un tanque de oxígeno ilimitado y bajar a lo desconocido. En el peor de los casos, vuelvo al bote y vuelvo a estar en tierra firme. Pero no puedo quedarme arriba sin haberme preguntado qué hay bajo el mar”.

De vuelta en Santiago, en marzo de 2021, renunció.

De 20 días a 5 segundos

Con ayuda de su hermano Martín Cruz, fundador y CEO de la healthtech Keirón, Vicente fundó Sheriff en mayo de 2021. “Él me dijo: ‘Nosotros (con Keirón) te acompañamos con la parte tecnológica y estratégica. Tú tienes el conocimiento financiero, que es lo que vale oro en cuanto a cómo venderlo y armarlo”, cuenta Cruz. Ahí apareció Simón Salvo, actual CTO de Sheriff, quien para ese entonces trabajaba para la healthtech de Martín.

Juntos construyeron una plataforma Saas que, con ayuda de inteligencia artificial, evalúa y analiza los perfiles y riesgos existentes al querer hacer negocios con empresas o personas. Esto, explica Vicente, se hace ingresando un tax ID –RUT, RUC, DNI o razón social– a un sistema que, en cuestión de segundos, analiza la información presente en más de 25 fuentes públicas como el Poder Judicial, el Diario Oficial, Tu empresa en un día, burós de crédito, la información disponible en el SII, las causas civiles, laborales y de cobranza; infracciones previsionales, carpetas tributarias, etc.

El modelo de negocios lo pensaron con suscripciones mensuales “donde cobramos por cantidad de tags ID”, explica Cruz. “Mientras más RUT, más barato es”, precisa.

Luego de varios meses de prueba y error, la primera venta cayó en noviembre de ese año: fue la firma Frontal Trust.

Como anécdota, rememora Vicente, “ese día salí de la reunión y me habían robado la bicicleta que ocupé toda la vida para trabajar. Fue tragicómico. Estaba contento por cerrar con el primer cliente, pero me tuve que devolver a mi casa caminando”.

El tercer founder

En 2022 el negocio escaló y se adjudicaron el fondo Crea y Valida de Corfo –por $30 millones–. Todo iba viento en popa, recuerda Cruz, hasta que en octubre de ese año –cuando Sheriff ya vendía cerca de $ 3 millones mensuales– un error en la plataforma resultó en la consulta de 22.000 RUT. ¿El problema? Tenían un contrato vigente con Equifax, empresa operadora del informe de DICOM, por lo que se les cobró una factura de $ 6 millones. “Y me quedaba $ 1 millón en la cuenta corriente”, confiesa Vicente. Para salir de esa, su familia lo apoyó.

La situación mejoró para enero de 2023, cuando levantaron una ronda de US$ 500 mil dólares con inversionistas ángeles, entre ellos, Jaime Achondo, de Fynsa, y otros cercanos a Cruz. Con ese capital decidieron integrar a Lukas Veloso, exBetterfly y experto en ventas y expansión internacional, para que se encargara de las ventas. En mayo de 2023 se integró como CRO. Formaron un equipo especial de marketing y otro de ventas. Para ese año vendían $ 22 millones y tenían 65 clientes. Todo boca a boca, precisa Vicente. “Y ahí empezó a agarrar vuelo”.

Google, Nvidia y Start Up Chile

En agosto de 2024 Cruz recibió un correo particular: desde Google los invitaban a postular a la primera generación de Google for Startups, aceleradora de inteligencia artificial. Fueron los únicos chilenos en quedar seleccionados. Esa experiencia, cuenta Vicente –que duró 12 semanas–, fue crucial para el equipo de Sheriff. “Estábamos, y seguimos estando, en constante contacto con Google México. Era una aceleradora bien potente porque no era solo TI, era márketing, venta y conocer y aprender a ocupar todo lo que tiene Google”, explica. El programa, además, les entregó un capital de US$ 250 mil, que Sheriff ocupó para analizar toda la información presente en el Diario Oficial desde 1985 al 2011, “que estaba solo en periódicos impresos”. “Fue algo precioso”, acota Cruz.

El contacto con esa aceleradora coincidió con que uno de sus clientes, específicamente una minera chilena, les preguntó si tenían algún sistema para validar a proveedores de origen chino. No lo tenían, rememora Vicente. “Pero les dije: ‘Denme dos semanas y veo qué puedo hacer’”. Finalmente, a través del contacto con un amigo que había trabajado en China, terminó encontrando un buró de crédito chino. Con ayuda de Google, la startup tradujo el documento con IA y obtuvo resultados exitosos. “Con esto queremos que cualquier empresa en Latam pueda investigar una contraparte en cualquier lugar del mundo y le demos alguna noción de con quién están haciendo negocios”, afirma Cruz. Ahí, añade, ven una fuerte oportunidad de negocio y expansión.

En 2024 también pasaron por la aceleradora de la empresa tecnológica norteamericana Nvidia y por el programa de aceleración y financiamiento Ignite de Start Up Chile, que les entregó asesorías y $ 30 más en fondos. Actualmente, precisa Cruz, desde Sheriff son parte del programa Growth, también de Start Up Chile.

Las maletas a Perú

Con un equipo de 20 personas, hoy Sheriff resguarda y previene los fraudes de 322 clientes en Chile, entre ellos, mineras, automotoras, bancos, empresas financieras, estudios de abogados y hasta jardines infantiles. Incluso, añade Cruz, están en conversaciones para hacer un convenio con el Servicio de Impuestos Internos. En números, calcula Cruz, esto se traduce en una facturación de US$ 106.000 mensuales.

Actualmente, el ojo de Sheriff está puesto en Latinoamérica. Y ya tienen presencia en un segundo país: en 2024 el crowdfunding Cumplo los contactó ya que querían abrir oficinas en Perú. En junio pasado comenzaron a operar con la firma chilena allá. Y eso los motivó a expandirse. Actualmente trabajan con seis clientes peruanos. Ahora, adelanta, están en conversaciones para expandirse a Colombia y México. “Quiero que funcione un par de países más antes de poder venderlo, porque me quiero mostrar a mí mismo que el modelo de negocio es replicable en diferentes países”, afirma Cruz.

Este 2025 ha sido positivo para Sheriff, dice su fundador. “Estamos vibrando alto, como dirían los venezolanos”. En junio pasado ganaron el concurso Fintech Del Año en los Fintech Awards 2025, organizado por FinteChile; en noviembre obtuvieron el segundo lugar en el concurso Santander X, que los clasifica a la final mundial con otros nueve países; y ahora, se coronaron como la startup ganadora del DF MAS Pitch, “uno de los hitos más relevantes de este año para nosotros”, afirma Cruz.

Bajarse del escenario, “fue bien desagradable, pero entretenido”, dice Vicente, con humor. “No pude comer ninguna hamburguesa (del MIT, presentes en el evento), quedé muerto de hambre”, ríe. ¿El motivo? La cantidad de gente con la que conversó y quedó de ponerse en contacto para hablarles sobre Sheriff. “Ahora mismo tengo varios WhatsApp sin leer y algunas reuniones agendadas también”, cuenta.

Ahora, adelanta Cruz, desde Sheriff están trabajando en poder implementar nuevos servicios para sus clientes: uno enfocado en un agente de IA que permita poder investigar a cualquier persona o empresa a nivel mundial y detectar si tiene algún fraude de compliance asociado; y un segundo servicio que le permita a las empresas mapear toda su relación con el cliente o proveedor deudor de principio a fin. En resumen, afirma Cruz, “saber quién entra, quién se mantiene y quién se va al pueblo”.