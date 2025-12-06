Click acá para ir directamente al contenido
“Hay un nuevo sheriff en la ciudad”: el viaje de la startup ganadora del MAS Pitch 2025

Lo que antes demoraba 20 días, Sheriff lo hace en 5 segundos. Con esa propuesta, la startup chilena se subió al escenario del Parque Juan Pablo II a pitchear. En tres minutos expusieron su solución: una plataforma SaaS que preveniene fraudes y detecta riesgos en empresas. Ya operan en Chile y Perú, y esperan llegar a más países de Latinoamérica. Esta es su historia.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Sábado 6 de diciembre de 2025 a las 21:00 hrs.

