CEO de BlackRock se muestra "bastante optimista" sobre la oportunidad de invertir en Venezuela
En un panel en Nueva York, Laurence "Larry" Fink, agregó que la nación rica en petróleo podría ser “devuelta a su antiguo esplendor”.
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El CEO de BlackRock, Larry Fink, se mostró optimista respecto a la inversión en Venezuela tras la reforma impulsada por la destitución de Nicolás Maduro.
“Soy bastante optimista respecto a la oportunidad de invertir en Venezuela”, dijo Fink en un panel en Nueva York, donde agregó que la nación rica en petróleo podría ser “devuelta a su antiguo esplendor”.
Los inversores han estado invirtiendo masivamente en los activos del país desde la destitución de Maduro por la administración de Donald Trump en enero, lo que ha alimentado las expectativas de que un reinicio político pueda allanar el camino para las negociaciones de reestructuración de la deuda. La semana pasada, el gobierno estadounidense autorizó a Venezuela a contratar asesores para posibles negociaciones de deuda, un paso clave en el tan esperado camino hacia la reestructuración de los US$ 60.000 millones en bonos impagados del país.
El director de la mayor gestora de activos del mundo afirmó que Latinoamérica, en general, está saliendo de lo que describió como un periodo prolongado de "tiempo perdido", marcado por frecuentes cambios políticos. "Ahora empezamos a ver un poco más de esperanza en la región", declaró. Añadió que la creciente demanda de infraestructura de inteligencia artificial también podría beneficiar a las economías que cuentan con abundantes recursos de energía solar e hidrocarburos.
“La demanda está creciendo más rápido que la oferta”, dijo Fink. “Esto podría ser muy beneficioso para Brasil y para muchos otros países”.
Los mercados bursátiles, desde Brasil y Chile hasta México, se encuentran cerca de máximos históricos, y los inversores citan el relativo aislamiento de la región respecto a las tensiones geopolíticas y su exposición a empresas que se benefician de la creciente demanda de materias primas y minerales críticos vinculados a la inteligencia artificial.
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