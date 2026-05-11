Akua nombra nuevo gerente general para el cono sur para fortalecer su llegada a Chile

La compañía anunció al argentino Andrés Kecskemeti al mando de los mercados de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

En medio de la consolidación de la infraestructura de pagos en América Latina, Akua -la paytech que levantó US$ 13 millones en inversión y fue identificada por Distrito do Brasil como una de las startups con potencial de convertirse en unicornio en la región- anunció el fortalecimiento de su equipo directivo en el Cono Sur destinada a impulsar su llegada a Chile.

En ese contexto, la compañía nombró al argentino Andrés Kecskemeti como Gerente General para el Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay) y sumó a la uruguaya Lucía Donnangelo como Chief of Staff.

Además, incorporó al uruguayo José Luis Horta como Head of Solutions & Partnerships, con fin objetivo de fortalecer el desarrollo de alianzas estratégicas y la expansión de soluciones para el ecosistema financiero regional.

Kecskemeti llega a Akua tras una trayectoria de más de siete años en Thales, donde lideró el negocio de Banking & Payments para América Latina. Recientemente, se desempeñó como Sales Director en Brasil, donde superó metas comerciales en su primer año, e impulsó crecimientos sostenidos de doble dígito para la región del cono sur durante tres años consecutivos.

“Chile es uno de los mercados más sofisticados de la región en pagos digitales con una industria de adquirencia que se ha abierto a nuevos actores y modelos de negocio. Desde Akua acompañaremos esa evolución con una plataforma propia más flexible, cloud-native y preparada para que bancos, fintechs, adquirentes y comercios puedan innovar con mayor velocidad en el mercado chileno”, comentó Kecskemeti.

Por otro lado, Lucía Donnangelo se incorpora como chief of staff para Akua en todos sus mercados, tras su experiencia internacional en Mastercard, donde se desempeñó como director de Commercial Solutions desde Londres.

Con los cambios, Akua buscará acelerar su posicionamiento en Chile y consolidarse como el jugador emergente más relevante en la infraestructura de pagos en la región.