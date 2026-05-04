Retornos con tarifa aérea sin costo: aerolíneas latinoamericanas activan medidas ante el cierre de estadounidense Spirit

Tanto Latam Airlines como Avianca ofrecieron reubicaciones para pasajeros con vuelos afectados entre el 2 y el 16 de mayo, sujeto a verificación previa y según la disponibilidad de asientos.

El cierre de la aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines no solo generó impactos en la industria aérea norteamericana, sino que también comenzó a tener efectos inmediatos en América Latina.

En la región, compañías como Latam Airlines y Avianca activaron planes de contingencia para pasajeros, ofreciendo alternativas de retorno y reubicaciones sin cobro de tarifa aérea.

En ese contexto, Avianca -perteneciente al Grupo Abra- anunció un plan para reubicar pasajeros afectados utilizando su red de rutas y la capacidad disponible en sus vuelos.

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La medida permite acceder a vuelos de retorno sin costo de tarifa aérea para quienes hayan utilizado su tramo de ida con Spirit y cuenten con pasajes con fechas entre el 2 y el 16 de mayo de 2026, sujeto a verificación.

Pese a ello, los pasajeros deberán asumir el pago de impuestos, tasas aeroportuarias y otros cargos adicionales.

Según informó la compañía, el proceso de reubicación se realizará directamente en el aeropuerto, el mismo día del vuelo programado o hasta un día antes, y estará sujeto a disponibilidad de asientos.

“Esta no es la primera vez que Avianca toma esta medida. Durante crisis anteriores que provocaron el cese de operaciones de otras aerolíneas, la compañía movilizó recursos para proteger a cientos de miles de pasajeros afectados”, señaló la firma en un comunicado.

En la misma línea, Latam Airlines Colombia puso a disposición su red de rutas entre Sudamérica y Estados Unidos para reubicar pasajeros con vuelos de retorno afectados.

La compañía indicó que la medida se aplicará sin cobro de tarifa aérea y estará sujeta a disponibilidad, en rutas específicas que también eran operadas por Spirit Airlines.

“La medida contempla facilitar el retorno de pasajeros afectados en Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos, en base a disponibilidad de asientos en rutas específicas de Latam que también eran operadas por Spirit Airlines”, especificaron en un comunicado.

Al igual que en el caso de Avianca, podrán acogerse a esta alternativa quienes hayan volado su trayecto de ida con Spirit y tengan su vuelo de regreso afectado, con tickets emitidos entre el 2 y el 16 de mayo de 2026.

Si bien la tarifa aérea no será cobrada, los pasajeros deberán asumir el pago de impuestos aeroportuarios, tasas y cargos administrativos asociados a la emisión del nuevo ticket.

“La emisión se realizará exclusivamente en los aeropuertos de Nueva York, Miami, Orlando, Bogotá, Guayaquil, Quito y Lima”, enfatizaron desde Latam.

“Latam no se hará responsable por conexiones posteriores al destino final de la ruta protegida, las cuales deberán ser gestionadas por cuenta del propio pasajero. Esta protección aplicará únicamente a quienes tengan reserva confirmada en los vuelos afectados de Spirit, no es transferible y está sujeta a la disponibilidad en cada vuelo”, agregaron.



Cierre de Spirit

Spirit Aviation Holdings, empresa matriz de Spirit Airlines, anunció el sábado pasado el cierre inmediato de sus operaciones, dejando a cerca de 17.000 trabajadores sin empleo.

La decisión implicó la cancelación total de sus vuelos y el cierre de sus canales de atención al cliente.

El cese de operaciones se produjo tras los intentos de la compañía por reestructurar su negocio y fortalecer su posición financiera.

Y es que Spirit había acumulado pérdidas por más de US$ 2.500 millones desde 2020 y enfrentaba un aumento sostenido en sus costos operativos y su nivel de endeudamiento. En agosto de 2025, reportó deudas por US$ 8.100 millones y activos por US$ 8.600 millones, según documentos judiciales.

En ese contexto, Avianca reiteró “que las actuaciones tempranas por parte de las autoridades son fundamentales para mantener la estabilidad del sector”.

Por ello, instó a los organismos competentes a “ejercer un control preventivo que evite que aerolíneas en situación financiera precaria continúen operando y afectando la confianza de los pasajeros”.