Tensión con nuevo embajador de EEUU. Una nota de protesta presentó Chile ante la administración Trump por el tenor de las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien cuestionó al Presidente Gabriel Boric.

Codelco firma inédita alianza con gigante indio Adani. Codelco y el gigante india Adani Enterprises avanzaron en una nueva alianza para expandir la exploración de cobre en Chile. La estatal chilena y Kutch Copper Ltd (KCL) -filial del grupo asiático- firmaron un Memorándum de Entendimiento (MoU) para evaluar tres proyectos ubicados cerca de los distritos de Sierra Gorda y Diego de Almagro, en las regiones de Antofagasta y Atacama.

Cómo cierra el dólar la semana. Mientras los temores a una burbuja generada por el fervor tecnológico están repercutiendo en las divisas emergentes, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 939,38 lo que implica un alza de $ 9,86 respecto al cierre del jueves. Y los precios del cobre no mostraban grandes variaciones.