Tensión con nuevo embajador de EEUU + Acuerdo de Codelco y gigante indio + Fuerte alza del dólar
Tensión con nuevo embajador de EEUU. Una nota de protesta presentó Chile ante la administración Trump por el tenor de las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien cuestionó al Presidente Gabriel Boric.
Codelco firma inédita alianza con gigante indio Adani. Codelco y el gigante india Adani Enterprises avanzaron en una nueva alianza para expandir la exploración de cobre en Chile. La estatal chilena y Kutch Copper Ltd (KCL) -filial del grupo asiático- firmaron un Memorándum de Entendimiento (MoU) para evaluar tres proyectos ubicados cerca de los distritos de Sierra Gorda y Diego de Almagro, en las regiones de Antofagasta y Atacama.
Cómo cierra el dólar la semana. Mientras los temores a una burbuja generada por el fervor tecnológico están repercutiendo en las divisas emergentes, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 939,38 lo que implica un alza de $ 9,86 respecto al cierre del jueves. Y los precios del cobre no mostraban grandes variaciones.
- Sebastián Edwards advierte otros cuatro años de estancamiento y cuestiona la capacidad de diálogo de Kast: “No sabe negociar”
- Toesca AGF sobre la bolsa chilena: “Están los insumos para un crecimiento del 3% (...) y eso no está incorporado en los precios”
- Cumbre Compliance Latam: Chile emerge como líder regional en cumplimiento, pero expertos advierten brechas
- Desde Chile, vicepresidente de la Fed afirma que ve margen para una bajada de tasas a corto plazo
- El borrador de la COP30 descarta un acuerdo para abandonar los combustibles fósiles
- La tensa visita de Kast al barrio Franklin: aplausos, pifias, selfies y respuestas a emplazamiento de Jara por ausencia de debates
- Jara reformula su comando tras salida de Darío Quiroga: presenta a Francisco Vidal como vocero y Paulina Vodanovic como jefa de campaña
