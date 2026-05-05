Se dispara recaudación de deudores del CAE. Un nuevo balance de recaudación proveniente de morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE) entregó este martes la Tesorería General de la República (TGR), que entre enero y abril de este año alcanzó un máximo histórico: $ 34.320 millones.

Expectativas de inflación de empresas. La guerra en Medio Oriente continúa y se ha hecho sentir en las expectativas de inflación. Así lo reveló la Encuesta de Determinantes y Expectativas de Precios del trimestre móvil enero-febrero-marzo, en la que las empresas ajustaron al alza sus previsiones de inflación: mientras en el trimestre móvil anterior esperaban que los precios en 12 meses se ubicaran en 3%, las expectativas subieron y ahora las firmas estiman que alcanzarán el 3,3%.

La montaña rusa del dólar. Tras el fuerte avance del lunes, el dólar cotiza a esta hora en $ 904,3 lo que implica una baja de $ 8,2 respecto del cierre de ayer. El cobre Comex subía 2,9% a US$ 6,01 la libra.