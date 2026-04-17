Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Inversiones “históricas” de Copec + Irán anuncia apertura de Ormuz + Fuerte caída del dólar
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Angelini anuncia inversiones "históricas" para este año. El presidente de Empresas Copec, Roberto Angelini, abordó sus expectativas frente al nuevo Gobierno y el plan de inversiones que desplegará la compañía este año, en el marco de la carta contenida en la memoria anual 2025 del holding. Angelini informó en su misiva que el Plan Base de Inversiones de 2026 asciende a US$ 4.443 millones.
Irán anuncia que abre "completamente" el paso de buques por el estrecho de Ormuz. El ministro de Asuntos Exteriores iraní declaró el viernes que el estrecho de Ormuz está "completamente abierto" al tráfico marítimo comercial durante el alto el fuego en Líbano. Abbas Araghchi afirmó en un comunicado en redes sociales que el estrecho permanecerá abierto "durante el resto del alto el fuego". El jueves se acordó un alto el fuego de 10 días entre Israel y Hezbolá. Irán y Estados Unidos acordaron un alto el fuego de dos semanas, que finaliza la próxima semana.
Cómo cierra el dólar la semana. Debido a que el jefe de la diplomacia iraní declaró abierto el estrecho de Ormuz, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 875,76 lo que implica un retroceso de $ 11,54 respecto al cierre del jueves. Mientras el petróleo Brent caía 13% a US$ 86 por barril, el cobre Comex subía 0,6% a US$ 6,17 por libra.
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