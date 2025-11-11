FNE investiga acuerdo de compra entre Mountain Capital y controlador de El Colorado. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició una investigación por la operación mediante la cual Mountain Capital Partners (MCP) busca adquirir el control de Andacor, sociedad dueña de El Colorado y Parque Farellones, además de los centros Pillán y Volcán Osorno. El objetivo es determinar si la transacción podría afectar la competencia en el mercado chileno.

Analistas estiman recorte de tasa en diciembre. Luego que el IPC no tuvo variación en octubre -un resultado que sorprendió al mercado, que apostaba a un leve aumento- laEncuesta de Expectativas Económicas (EEE) de noviembre mostró que una mayor parte de los analistas estima una baja de 25 puntos base (pb.) en la tasa de interés referencial, que quedaría en 4,5%, en la última cita monetaria del año el próximo 16 de diciembre.

Las sorpresas del dólar. Mientras los inversionistas esperan la posible reapertura del gobierno federal de Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 935,94 lo que implica un retroceso de $ 2,86 respecto del cierre del lunes. Y el cobre transado en Londres subía 0,5% a US$ 4,92 por libra.