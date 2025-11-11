Lo que debes saber a esta hora de la tarde
FNE investiga acuerdo de compra de Mountain Capital + Analistas estiman baja de tasas en diciembre + Dólar cae
FNE investiga acuerdo de compra entre Mountain Capital y controlador de El Colorado. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició una investigación por la operación mediante la cual Mountain Capital Partners (MCP) busca adquirir el control de Andacor, sociedad dueña de El Colorado y Parque Farellones, además de los centros Pillán y Volcán Osorno. El objetivo es determinar si la transacción podría afectar la competencia en el mercado chileno.
Analistas estiman recorte de tasa en diciembre. Luego que el IPC no tuvo variación en octubre -un resultado que sorprendió al mercado, que apostaba a un leve aumento- laEncuesta de Expectativas Económicas (EEE) de noviembre mostró que una mayor parte de los analistas estima una baja de 25 puntos base (pb.) en la tasa de interés referencial, que quedaría en 4,5%, en la última cita monetaria del año el próximo 16 de diciembre.
Las sorpresas del dólar. Mientras los inversionistas esperan la posible reapertura del gobierno federal de Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 935,94 lo que implica un retroceso de $ 2,86 respecto del cierre del lunes. Y el cobre transado en Londres subía 0,5% a US$ 4,92 por libra.
- Revista tecnológica del MIT destaca a tres chilenos como Innovadores Menores de 35 años de la región
- SoftBank vende su participación en Nvidia por US$ 5.800 millones mientras se prepara para invertir en inteligencia artificial
- El dólar brilla a nivel global mientras el carry trade vuelve a dominar los mercados financieros
- El banco digital de Santander lanza el comercio de criptomonedas en España
- Jara reprocha el recorte de gasto social en el Presupuesto 2026, pide al Gobierno “corregir el rumbo” y pone condición para respetar acuerdo SQM-Codelco por litio
- Bolsa chilena vuelve a subir y el IPSA supera los 9.700 camino a un nuevo récord previo a las elecciones del domingo
Percepción de fondos de inversión: industria apunta a cambios en régimen tributario y regulación como principales desafíos
“Hay regulaciones que han impactado directamente a la rentabilidad de los proyectos y como consecuencia de ello de los fondos”, alertó el presidente de la Acafi, Luis Alberto Letelier.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
