Los camioneros por ahora respaldan a Kast, pese al alza histórica de los precios de los combustibles

Por el momento los transportistas parecen dispuestos a aceptar los fuertes incrementos en los precios de los combustibles si el nuevo gobierno, al que muchos de ellos apoyan, cumple su promesa en materia de seguridad.

Los camioneros en Chile, por ahora, parecen dispuestos a aceptar los fuertes incrementos en los precios de los combustibles si el nuevo gobierno conservador, al que muchos de ellos apoyan, cumple su promesa en materia de seguridad.

“Con bonos o no, tenemos que seguir trabajando”, dijo Juan Carlos Espada, un camionero de 55 años que votó por el Presidente José Antonio Kast. “No podemos decir, vamos a hacer una movilización”, agregó, señalando que no cree que eso sea justo para el gobierno tan poco tiempo después de asumir.

Los legisladores aprobaron el miércoles por la noche un paquete de medidas de alivio limitado para mitigar el impacto de los fuertes incrementos de precios. Entre los principales grupos excluidos del plan están los camioneros, cuyas protestas han bloqueado carreteras en el pasado.

La administración de Kast traspasó esta semana casi por completo el impacto del shock de precios del petróleo a los consumidores, con pocas excepciones. La policía lanzó chorros de agua para dispersar una protesta en el centro de Santiago alrededor del mediodía del jueves. Algunas estaciones de metro fueron cerradas debido a los disturbios.

Los aumentos de combustibles de hasta 54% marcan el mayor incremento en estaciones de servicio desde que Chile recuperó la democracia en 1990. Algunas estaciones se quedaron sin gasolina y diésel mientras los conductores se apresuraban a abastecerse antes de que los nuevos precios entraran en vigor el jueves.

Los camioneros, que transportan la mayor parte de la carga interna de Chile, advierten de un impacto más amplio, en línea con un informe del Banco Central del miércoles.

"Estamos hablando con todos nuestros socios para que podamos subir las tarifas”, dijo José Villagrán, presidente de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Malleco y Cautín.

Los camioneros ya cuentan con un crédito tributario que fluctúa entre 30% y 80% de un “impuesto específico” al diésel. Este beneficio se mantiene bajo las nuevas medidas de mitigación. También se redujo el crédito tributario para los usuarios industriales de diésel al mismo nivel que los camioneros durante seis meses.

Los camioneros “tienen un tratamiento especial”, dijo el exministro de Hacienda Felipe Larraín en una entrevista con La Tercera el martes, al citar la “importante” rebaja tributaria.

El impuesto específico al diésel es de 1,5 UTM, una unidad tributaria mensual, o alrededor de US$115 por metro cúbico utilizado por el transportista.

Cercanos a Kast

Muchos camioneros comparten la agenda antidelincuencia de Kast. Marcando la pauta está Sergio Pérez, el histórico líder de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, quien conoce a la familia Kast desde hace años.

Una visión típica la expresó Espada, quien opera entre Santiago y la ciudad norteña de Arica. “Si bien es cierto, una un alza de precio brutal, pero no es tan solo aquí, es a nivel mundial. “Acá todos tendremos que apretar el cinturón”.

Camioneros como Espada están preocupados por la delincuencia en carreteras, una queja histórica que muchos esperan que Kast aborde. “Tienen más beneficios los delincuentes que nosotros”, dijo. “No creo que vayan a hacer cosas como muy rápido, pero que sí las tienen que hacer”.

Villagrán dijo que, aunque sus asociados habrían preferido un incremento menos abrupto, no es completamente culpa del nuevo gobierno. “El gobierno anterior no dejó los recursos para que el Mepco pudiera funcionar”, señaló, en línea con la reiterada crítica del gobierno a la administración previa. “Lamentablemente, no hay plata en la caja”.

Entre las medidas de alivio aprobadas por el Congreso se incluyen un subsidio en efectivo por seis meses para taxistas, la congelación de tarifas del transporte público en Santiago y una reducción temporal del precio del kerosene utilizado para calefacción. Las pequeñas empresas también obtuvieron un alivio de última hora.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien anunció los incrementos de precios el lunes por la noche, ha adoptado un tono más directo que algunos de sus predecesores.

Hace seis años, los camioneros bloquearon una importante autopista concesionada que conecta Santiago con la costa central para protestar contra los peajes electrónicos.

El entonces ministro de Hacienda, Ignacio Briones, bajó de su automóvil en medio de la autopista con un cuaderno en la mano, dispuesto a escuchar y anotar sus demandas, lo que generó aplausos de los manifestantes.

En una entrevista con Teletrece el lunes, Quiroz dijo que los “camioneros van a tener que traspasar a precios”.

Villagrán dijo que espera que Kast pueda impulsar al país y reducir los precios de los combustibles, y agregó que los camioneros estarán atentos a lo que haga el gobierno para enfrentar los ataques en carreteras.

El respiro para el gobierno de Kast podría no durar. “Si el gobierno no hace nada, vamos a tener que manifestarnos”, dijo Villagrán. “A los seis meses vamos a evaluar cómo ha actuado el gobierno”.