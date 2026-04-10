Flor Weisse (UDI) alerta por el ‘fuego amigo’ ante eventual ingreso del proyecto misceláneo: “La única que aplaude es la izquierda”

La jefa de bancada de diputados gremialistas está a la espera del ingreso de la iniciativa e insta a su sector a que la asuma con mucha responsabilidad.

Representa al distrito de Los Ángeles en la Cámara de Diputados y hace algunas semanas asumió su nuevo rol en la bancada gremialista, este año será la encargada de liderar a sus pares en el sinuoso trabajo legislativo y político. Aunque en su bancada no han surgido señales de rebeldía, a la diputada Flor Weisse le inquieta que el ‘fuego amigo’ se haga notar también en la tramitación del proyecto misceláneo.

En esta entrevista llama a sus socios al orden y comparte la definición del gobierno de no dividir la polémica iniciativa, porque está convencida de que de hacerlo no se lograría el objetivo central del Ejecutivo, que es la reactivación económica.

-¿Qué le parece que en el gobierno no se haya abierto a la posibilidad de dividir el proyecto? Se lo pregunto desde la perspectiva que eso podría haber contribuido a llegar a acuerdos con la oposición.

-Comparto que el proyecto sea integrando los diferentes ámbitos en que se requiere avanzar en reactivación. Y, manteniendo una postura proclive a la conversación y los acuerdos, el gobierno no por eso debe considerar lo que la oposición quiera respecto de la división, porque esa es una condición no menor, en el sentido de lo que significa conceder la separación de los proyectos.

-¿Qué significa, a su juicio?

-Que no se logra el objetivo central que quiere el Gobierno, que es precisamente una reactivación económica, que no va centrada sólo en lo tributario -que es en lo que ha puesto mayor énfasis la oposición-, son temas mucho más amplios, que abarcan otros ámbitos y que, además, se cruzan entre sí, son diversos los sectores que están integrados en el proyecto. Entonces, me parece que está bien la decisión del Gobierno de presentarlo así, porque efectivamente va en relación al avance de la economía, pero se cruza y se integra con muchos otros de los sectores que se están planteando en los distintos ámbitos.

-¿No le preocupa que el no ceder en dividir el proyecto pudiese significar que no fuera aprobado? Porque incluso en el PDG están de acuerdo con esa postura.

-Me pregunta si son una preocupación los votos, por supuesto que deben serlo. Eso es responsable, pero también es una preocupación que las cosas se hagan bien y eso significa abordar este proyecto de manera integral y no descansar hasta que se logre tener un proyecto que consensuado que no cambie su columna vertebral. También hay una técnica legislativa, votaciones separadas, que va a permitir probablemente avanzar con algunas diferencias, pero esperamos que sean las menos.

-En general la centroizquierda, como PPD y el PS, e incluso el centro, como la DC y el PDG, están en la postura de que el Ejecutivo divida el proyecto y no sólo el Partido Comunista y el Frente Amplio.

-Sí, pero creo que los partidos que ha señalado al final, excluyendo al Partido Comunista y Frente Amplio, tienen una vocación de verdadero interés y preocupación por las personas, por las familias, por la búsqueda de empleo. Y cuando escuchen, cuando conozcan el proyecto, cuando llegue a la Cámara, más allá de lo que se pueda haber conversado en un trabajo prelegislativo y una conversación previa, digamos a nivel de partidos, de parlamentarios, estoy segura que va a haber vocación para la búsqueda de acuerdos. Porque no sé si van a tener, francamente, la falta de criterio, de no apoyarlo; no sé qué parlamentarios se van a oponer a avanzar en materias que son tan importantes y tan impactantes para los chilenos. Es un tema que se tiene que abrir en el debate que va a venir, esperamos que próximamente.

“Me parece que no hay inconstitucionalidad y si el gobierno sigue adelante es porque tiene la claridad de que no es así”

-Pero el Partido Nacional Libertario, que no es de izquierda ni centroizquierda, también alertó acerca de la eventual inconstitucionalidad de los proyectos misceláneos y recordaron que como partido acudieron al TC para que se pronunciara respecto del proyecto de reajuste fiscal de Boric. Así es que pidieron al Gobierno que lo divida.

-Hoy día hay que ver y evaluar el mérito del proyecto. No porque una vez fue malo va a ser nuevamente malo.

-Diputada, el PNL se refiere a la forma y no al fondo. Plantean que pudiendo estar de acuerdo con el fondo, siguen estimando que la forma es inconstitucional.

-Eso también es parte de las conversaciones que habrá que tener. El gobierno también va a conversar con el Partido Nacional Libertario, tendrán que plantear el argumento de la inconstitucionalidad y el gobierno tendrá que acogerlo y estudiarlo con todas sus partes. A mí me parece que no hay inconstitucionalidad y si el gobierno sigue adelante es porque tiene la claridad de que no es así. Más allá de eso, el gobierno tiene que escuchar lo que plantean los partidos y buscar puntos de encuentro. Yo estoy convencida que hay más puntos de encuentro que de división y que esas diferencias no dan para que se tenga que doblar la mano en el fondo y dividir el proyecto.

-En la reunión con el gobierno, les adelantaron si habrá cambios en la gradualidad de la implementación de la rebaja del impuesto a las empresas?

-No, no tengo la referencia sobre cuál es la gradualidad, cómo viene; sólo sé que es gradual; y que va enfocado, precisamente, a lo que necesitamos que impacte en la reactivación económica, en la capacidad de inversión tanto nacional como internacional, de los grandes, los medianos, los pequeños. Esos porcentajes tienen que ir acorde a lo que sea el efecto y el impacto sea una reactivación lo más pronto posible, porque el sentido de urgencia no se poder.

“Esperamos que las críticas o las diferencias de opinión se hagan en privado y cuando haya que apoyar al gobierno lo hagamos en público”

-¿Les dieron fecha de ingreso del proyecto, finalmente?

-No, la fecha no la tenemos todavía está dentro de los próximos 15 días sí o sí. Se espera esta semana justamente para seguir conversando y que se conozca el proyecto. No tenemos exacta, sólo que esta tarea la está abordando con mucha urgencia el ministro Quiroz, pero no por ello con menos responsabilidad, con todo el diálogo y conversación que tenga que tener antes de que ingrese al Congreso.

-Bueno, hay que aprender de los errores y aquí esperamos que los amigos de nuestro sector aprendan y las críticas o las diferencias de opinión se hagan en privado y cuando haya que apoyar al gobierno lo hagamos en público. No quita eso que no haya diferencia de opiniones y que se pueda ver una forma de aportar y de apoyar también con ideas distintas. Pero esperaría que aprendamos, porque lo que tenemos que mostrar hoy día más que nunca es fuerza, cohesión, unidad.

-Y, a partir del ingreso del proyecto misceláneo, ¿qué esperaría?

-Le pedimos a nuestros colegas que han tenido ese tipo de actitudes que, para este proyecto que es tan relevante para el país, agotemos todas las instancias de conversación, que eso se haga en privado y logremos un espíritu de unidad, porque lo único que se logra cuando salen diferencias o críticas, que se ven como quiebre, la única que aplaude es la izquierda, porque ve como que se debilita el sector.