García Ruminot defiende rebaja del impuesto de Primera Categoría: "Lo planteó el exPresidente Boric y hasta la candidata Tohá"

En el programa Mesa Central, de Canal 13, el ministro Secretario General de la Presidencia llamó al Parlamento a aprobar el megaproyecto y se mostró optimista: "La gran mayoría de los parlamentarios lo va a entender".

El ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, defendió este domingo la rebaja del impuesto de Primera Categoría contemplada en el megaproyecto de "Reconstrucción nacional y desarrollo económico y social", argumentando que se trata de una medida con respaldo transversal. "Rebajar el impuesto de Primera Categoría lo planteó el exPresidente Boric y hasta la candidata Tohá", afirmó en el programa Mesa Central, de Canal 13.

El ministro anticipó además que el proyecto ingresaría al Congreso el martes, a más tardar el miércoles, y llamó al Parlamento a aprobarlo. "Nosotros queremos que esa mayor inversión se traduzca en más y mejores empleos. Esta reforma es proinversión y fundamentalmente proempleo, por eso es que llamamos con tanto entusiasmo y con tanta convicción al parlamento a aprobarla", sostuvo.

García Ruminot aseguró que el informe financiero mostrará que el proyecto estará completamente financiado a partir de 2028-2030, aunque reconoció que durante el primer año y probablemente el segundo habrá un desfase entre lo que se deja de recaudar por la rebaja y lo que el crecimiento compensa.

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Para sustentar la apuesta por bajar impuestos en un contexto de déficit, el ministro apeló al historial fiscal del país. Según dijo, Chile lleva 16 años aprobando presupuestos deficitarios, acumula una deuda de US$ 155 mil millones y paga US$ 4 mil millones anuales solo en intereses.

A su juicio, el círculo se rompe creciendo. "Si la economía crece al 4%, que es lo que pretendemos a fines del gobierno del Presidente José Antonio Kast, y si el desempleo que hoy día está en 8% termina en 6% o 6,5%, eso le genera al país un dinamismo en la economía que nos va a permitir compensar con la recaudación tributaria que genera el crecimiento", explicó.

El efecto en el bolsillo

Respecto al primer impacto visible del plan, García Ruminot coincidió con lo señalado esta misma jornada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en entrevista con El Mercurio: la construcción será el sector que primero sentirá los efectos. Destacó la exención del IVA a viviendas nuevas como detonante para vender el stock acumulado, lo que a su vez activaría nuevos proyectos y permitiría recuperar los 200 mil empleos perdidos en el sector.

"La construcción es un tremendo dinamismo de la economía, porque hay que salir a comprar cemento, madera, fierros. Y eso no hay que esperar dos o tres años, comenzamos a verlo a fines de año", afirmó. Añadió además que espera que lo mismo ocurra en minería, donde US$ 20 mil millones acaban de ingresar a evaluación ambiental.

Sobre el optimismo legislativo, García Ruminot señaló que si bien no han recibido aplausos, tampoco han encontrado "un portazo". "Tengo la confianza de que siendo este un proyecto tan completo y tan beneficioso para el país, la gran mayoría de los parlamentarios lo va a entender y nos va a terminar acompañando", dijo.

En esa línea, matizó sus propias declaraciones de la semana pasada en La Tercera, donde vinculó la iniciativa al éxito del gobierno, alineándose con lo señalado por el ministro Quiroz, quien afirmó que la acción del mandato va más allá. 'La acción de gobierno no se agota con este proyecto', coincidió.

Finalmente, ante las críticas de la oposición sobre posibles conflictos de interés en algunas de las medidas, el ministro pidió "un debate serio, informado, no panfletario", y aclaró que "nadie pretende hacerse rico con estas medidas".