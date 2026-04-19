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García Ruminot defiende rebaja del impuesto de Primera Categoría: "Lo planteó el exPresidente Boric y hasta la candidata Tohá"

En el programa Mesa Central, de Canal 13, el ministro Secretario General de la Presidencia llamó al Parlamento a aprobar el megaproyecto y se mostró optimista: "La gran mayoría de los parlamentarios lo va a entender".

Por: Dayanne González

Publicado: Domingo 19 de abril de 2026 a las 12:55 hrs.

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<p>García Ruminot defiende rebaja del impuesto de Primera Categoría: "Lo planteó el exPresidente Boric y hasta la candidata Tohá"</p>

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