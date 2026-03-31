Cifras económicas mixtas para Chile: la producción industrial volvió a caer en febrero, pero el comercio se mantuvo al alza
Según informó el INE, el Índice de Producción Industrial (IPI) registró una caída interanual de 1,3%, siendo el quinto mes a la baja que tiene el indicador.
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Señales mixtas mostró la economía chilena durante el mes de febrero.
El Índice de Producción Industrial (IPI) registró una caída interanual de 1,3% en febrero, incidido por uno de los tres sectores que lo componen, de acuerdo a lo que informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Este es el quinto mes a la baja que tiene el indicador.
Así, la principal reducción se produjo en el Índice de Producción Manufacturera (IPMan), que durante el mes marcó un descenso de 3% en doce meses, explicado, en gran medida, por la baja de 8,7% en elaboración de productos alimenticios.
En tanto, el Índice de Producción Minera (IPMin) presentó un alza de 0,2% en 12 meses, como consecuencia de la mayor actividad registrada en minería no metálica, que creció 18,8%, debido al incremento en la producción de carbonato de litio.
Mientras que el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) creció 0,5% interanual en febrero, debido a la mayor actividad registrada en electricidad, que se incrementó 1,5%, a raíz de un aumento en la generación eléctrica, especialmente en las centrales solares.
Sube el consumo
Desde el lado del consumo se observaron cifras positivas. El Índice de Actividad del Comercio aumentó 5,3% interanualmente en febrero y acumuló en lo que va de 2026 un alza de 4,1%.
De esta manera, se incrementaron las tres divisiones que lo componen.
El comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, creció 5,1% en doce meses debido, principalmente, a la contribución de venta al por menor por correo y por internet.
Más alto fue el comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división 46), que registró una expansión con 5,4% interanual, explicado por el alza de venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales. Finalmente, los dos grupos anteriores, más la reparación de vehículos automotores y motocicletas presentaron un incremento interanual de 5,8%.
Por su parte, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) tuvo una baja de 0,4% en doce meses, mientras que la serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó una reducción de 0,6% respecto al mes anterior, y una disminución interanual de 0,3%.
En el caso del Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM), marcó una expansión de 17,3% respecto a febrero de 2025, impactado por los productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos.
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