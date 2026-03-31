Cifras económicas mixtas para Chile: la producción industrial volvió a caer en febrero, pero el comercio se mantuvo al alza

Según informó el INE, el Índice de Producción Industrial (IPI) registró una caída interanual de 1,3%, siendo el quinto mes a la baja que tiene el indicador.

Señales mixtas mostró la economía chilena durante el mes de febrero.

El Índice de Producción Industrial (IPI) registró una caída interanual de 1,3% en febrero, incidido por uno de los tres sectores que lo componen, de acuerdo a lo que informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Este es el quinto mes a la baja que tiene el indicador.

Así, la principal reducción se produjo en el Índice de Producción Manufacturera (IPMan), que durante el mes marcó un descenso de 3% en doce meses, explicado, en gran medida, por la baja de 8,7% en elaboración de productos alimenticios.

En tanto, el Índice de Producción Minera (IPMin) presentó un alza de 0,2% en 12 meses, como consecuencia de la mayor actividad registrada en minería no metálica, que creció 18,8%, debido al incremento en la producción de carbonato de litio.

Mientras que el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) creció 0,5% interanual en febrero, debido a la mayor actividad registrada en electricidad, que se incrementó 1,5%, a raíz de un aumento en la generación eléctrica, especialmente en las centrales solares.

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Sube el consumo

Desde el lado del consumo se observaron cifras positivas. El Índice de Actividad del Comercio aumentó 5,3% interanualmente en febrero y acumuló en lo que va de 2026 un alza de 4,1%.

De esta manera, se incrementaron las tres divisiones que lo componen.

El comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, creció 5,1% en doce meses debido, principalmente, a la contribución de venta al por menor por correo y por internet.

Más alto fue el comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división 46), que registró una expansión con 5,4% interanual, explicado por el alza de venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales. Finalmente, los dos grupos anteriores, más la reparación de vehículos automotores y motocicletas presentaron un incremento interanual de 5,8%.

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Por su parte, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) tuvo una baja de 0,4% en doce meses, mientras que la serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó una reducción de 0,6% respecto al mes anterior, y una disminución interanual de 0,3%.

En el caso del Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM), marcó una expansión de 17,3% respecto a febrero de 2025, impactado por los productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos.