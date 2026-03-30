Desempleo sigue pegado sobre 8% y Rau anticipa subsidio a la contratación para enfrentar “emergencia laboral”
De acuerdo con los datos del INE, la creación de empleo estuvo impulsada por los asalariados informales.
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“Tenemos que atacar esta emergencia laboral con todas las herramientas que nos da la ley”. Así de categórico se mostró el ministro del Trabajo, Tomás Rau, luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informara este lunes que la tasa de desocupación en Chile se ubicó en 8,3% en el trimestre móvil diciembre de 2025–febrero de 2026.
Y aunque dicha cifra representó una baja de 0,1 punto porcentual (pp), el indicador acumula 38 meses en niveles sobre el 8%.
El resultado derivó de un alza de la fuerza de trabajo de (0,95%) levemente menor a la presentada por las personas ocupadas (1,01%).
En el caso de los hombres, la desocupación pasó de 7,7% a 7,8%; y en las mujeres de 9,3% a 9%.
Así, en 12 meses,se crearon 94.754 nuevos puestos de trabajo influidos por actividades de salud (8,9%), actividades profesionales (14,8%), alojamiento y servicios de comida (9,4%) y servicios administrativos y de apoyo (10,6%).
Las tasas de participación y ocupación se situaron en 62,3% y 57,1%, sin variación respecto a hace un año. Para las mujeres, los indicadores fueron 53,3% y 48,5%, mientras que para los hombres 71,7% y 66,1%, respectivamente.
Desaceleración de la formalidad
Al desagregar la creación de empleo, desde Clapes UC alertaron que se observa que los asalariados privados formales volvieron a retroceder -esta vez 1,1%- en 12 meses, equivalente a 53 mil puestos menos, lo que “confirma la desaceleración del empleo formal en el sector privado”.
En contraste, los asalariados informales crecieron 8,7% anual (78 mil empleos adicionales).
Un punto en el que también reparó el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), Juan Bravo: “Es de ahí de dónde proviene el grueso de la informalidad. Es decir, son personas que trabajan bajo subordinación, que tienen un jefe, cumplen horarios, órdenes. Pero ese empleador del sector privado no le paga las cotizaciones de salud o pensión”.
Otra luz amarilla para Bravo fue el desplome del empleo asalariado en el segmento de micro, pequeñas y medianas empresas formal del sector privado, el cual anotó una destrucción anual de 154.833 empleos en el trimestre.
“Este es para mí el dato más grave”, dijo el analista, y agregó que “una caída de esa magnitud no la veíamos desde el trimestre de noviembre de 2020-enero de 2021. Es dramático cómo se profundiza esa destrucción de empleo. Y eso nos muestra las dificultades que está presentando este segmento de empresas para poder generar empleo”, planteó Bravo.
“Como Gobierno hemos planteado como meta principal crear más y mejor empleo, empleo formal con cotizaciones. Para eso estamos trabajando en una serie de medidas dentro del Plan de Reconstrucción Nacional, pero también medidas que atañen a esta cartera principalmente, como un subsidio a la contratación”, dijo Rau.
De acuerdo con el INE, la tasa de ocupación informal subió 0,4 punto porcentual a 26,5%. Sin embargo, al comparar con el trimestre previo, el dato implicó una disminución de 0,3 pp.
Las personas ocupadas informales crecieron 2,8% en 12 meses, incididas tanto por las mujeres (5,1%), como por los hombres (1%).
Al mirar por sector económico, el incremento se debió, principalmente, a alojamiento y servicios de comidas (20,7%) y comercio (3,3%).
Desde el Gobierno, en tanto, Rau dijo que las cifras son “bastante preocupantes y es por eso que como Gobierno hemos planteado como meta principal crear más y mejor empleo, empleo formal con cotizaciones. Para eso estamos trabajando en una serie de medidas dentro del Plan de Reconstrucción Nacional, pero también medidas que atañen a esta cartera principalmente, como un subsidio a la contratación, que vamos a anunciar más en detalle próximamente, y que va a ser parte de la ley miscelánea”.
Tomás Rau, ministro del Trabajo y Previsión Social. Foto: Aton
¿Impacto en el consumo?
Para Coopeuch, los datos laborales de marzo son “negativos”, ya que reflejan que el panorama sigue dando cuenta de un mercado laboral débil.
Para ellos, además, la caída de la ocupación en marzo, “sumado a la pérdida de poder adquisitivo que tendrán los salarios debido al aumento en la inflación esperada, será un factor que podría afectar la dinámica de la masa salarial en los próximos meses”.
Desde Santander plantearon que la “persistente fragilidad del mercado laboral”, junto con los datos de Cuentas Nacionales publicados por el Banco Central, apuntan a desafíos más estructurales que cíclicos.
“Una recuperación más robusta del empleo requerirá medidas de carácter estructural. Así, estimamos que el dinamismo de la demanda interna durante este año estará más apoyado en la inversión que en el consumo, consistente con un mercado laboral que aún no consolida una recuperación sostenida”.
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