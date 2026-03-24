Más turnos de trabajadores y aumento en los pedidos a distribuidores de combustible: cómo se vive en las bencineras la mayor demanda de los automovilistas
El anuncio repercutió en gran manera en los conductores, quienes generaron aglomeraciones en distintas estaciones de servicio de Santiago.
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Largas filas y alta demanda en bencineras de Santiago provocó el anuncio de fuertes alzas en los combustibles realizado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien anoche, a través de distintas entrevistas en canales nacionales, confirmó subidas en los precios tanto de gasolinas como del diesel, las que se ejecutarán desde este jueves.
El anuncio se dio en medio de cambios a los instrumentos de estabilización de combustibles como el Mepco, el que según dijo Quiroz, "nos está costando hoy día, US$ 140 millones a la semana".
Según constató Diario Financiero en un recorrido por distintas bencineras de la capital, el anuncio generó una alta demanda y llevó a los conductores a tomar medidas preventivas ante las alzas. Estas implicarán incrementos de hasta $ 370 por litro en la gasolina de 93 octanos y de hasta $ 580 en el diésel, los que comenzarán a regir desde este jueves.
El escenario, además, se da en medio de un contexto internacional tensionado por la guerra en Medio Oriente, que ha afectado el transporte de crudo y presionado al alza los precios de los combustibles.
“Apenas salió la noticia, esto se llenó, toda la gente está viniendo a llenar el estanque” relataron dependientes de una estación de servicio ubicada en cercanías de avenida Salvador, en Providencia.
“Ya para hoy pedí otro camión de combustible, porque toda la gente que viene pide el estanque lleno, la gente ya sabe que van a subir los precios”, aseveró uno de los trabajadores de la estación.
“Tuvimos que traer más gente para trabajar hoy, para poder atender a todos”, revelaron desde otra gasolinera, ubicada en las cercanías del terminal de buses de Estación Central, donde además explicaron que el flujo de clientes anotó una subida importante desde ayer a partir de las 22:00 horas, justo después de la información revelada por Quiroz.
El anuncio contempla además otras medidas en el denominado “Plan Chile Sale Adelante”, las que van desde subsidios de $100.000 utilizables en combustibles que se entregará a taxis y colectivos mientras dure la contingencia, junto con congelar precios de parafina y transporte público, sumado a un proyecto de ley de discusión inmediata que busca inyectar US$ 60 millones al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), para así llevar el precio de la parafina a $ 1.000 promedio por litro.
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