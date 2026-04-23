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Operadores financieros no ven cambios en la tasa del Banco Central la próxima semana y ratifican expectativa de un alto IPC en abril

La Encuesta a Operadores Financieros (EOF) indicó que los analistas siguen esperando que la inflación tenga una variación mensual de 1,6% este mes, pero que en mayo se modere con un alza de 0,3%.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Jueves 23 de abril de 2026 a las 09:04 hrs.

Banco Central RPM inflación Amanda Santillán
<p>Operadores financieros no ven cambios en la tasa del Banco Central la próxima semana y ratifican expectativa de un alto IPC en abril</p>

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