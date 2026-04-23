Operadores financieros no ven cambios en la tasa del Banco Central la próxima semana y ratifican expectativa de un alto IPC en abril

La Encuesta a Operadores Financieros (EOF) indicó que los analistas siguen esperando que la inflación tenga una variación mensual de 1,6% este mes, pero que en mayo se modere con un alza de 0,3%.

A la espera de la Reunión de Política Monetaria del Banco Central de la próxima semana, los analistas de mercado mantienen su expectativa de que no haya cambios en la tasa.

De acuerdo a los resultados de la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) del ente rector, publicada este jueves, la estimación del mercado es que la tasa de política monetaria (TPM) no tenga movimientos en la próxima reunión y se mantenga en su nivel 4,5%.

Además, consultados por los próximos 12 y 24 meses, los especialistas siguen viendo que se mantendrá sin cambios.

La encuesta también consultó acerca de las expectativas de inflación. Para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, los analistas siguen esperando que se posicione en 1,6% mensual y en mayo se modere con un alza de 0,3%.

Incluso, para junio los operadores estiman que los precios tengan una caída mensual de 0,3%.

En un año, consideran que la inflación estará en 4% y en 24 meses en 3,2%.

En tanto, en el caso del tipo de cambio, esperan que el dólar alcance los $ 890 en los próximos siete días y baje a $ 880 en los próximos 28.