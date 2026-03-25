Repetto: “El Gobierno está disponible a pagar el costo político de una medida así”
En su opinión, no es claro el tamaño del compromiso que se está adquiriendo con las medidas paliativas.
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Como una señal de las prioridades de la administración de José Antonio Kast leyó la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Andrea Repetto, los anuncios realizados por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de traspasar el alza internacional del petróleo al mercado de combustibles local.
“Las finanzas públicas están estrechas y se vuelve aún más importante priorizar. Las medidas sugieren cuáles son esas prioridades que ha elegido el Gobierno”, dijo a DF ante los anuncios del lunes, que incluyen aumentos en la bencina de 93 octanos de $ 370 el litro desde este jueves y en el diésel de $ 580.
Ante esto, afirmó que “el Gobierno pareciera creer que los precios internacionales permanecerán altos por un buen tiempo o, incluso, de manera permanente, y está disponible a pagar el costo político de una medida así”.
Asumiendo que la sostenibilidad fiscal se refiere a la capacidad del Estado de proveer continuamente las prestaciones comprometidas con la ciudadanía, Repetto planteó que la estabilización de precios de los combustibles es una de esas prestaciones, toda vez que la volatilidad de precios genera costos.
El Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) –antes con otros nombres- precisamente es un sistema que ha tendido a operar con la lógica de suavizar shocks externos, entendiendo que el país es un importador neto del petróleo.
Y, en esa línea, la economista profundizó: “Las finanzas públicas en el país no están en una posición tal en que no se pueda cumplir con ese compromiso, al menos como para no poder atenuar un alza tan grande en los precios que pagarán las personas. Tampoco es claro el tamaño del compromiso que se está adquiriendo con las medidas paliativas que se ofrecen, y el impacto que se tenga en el futuro cuando se deba descongelar el precio del transporte y de la parafina”.
Ante la posibilidad de que el Ejecutivo desee echar a andar su plan de reducción del impuesto de primera categoría, dijo que “tiene que ir necesariamente de la mano de la reducción de gastos comprometida. Utilizar recursos en la estabilización de precios hace más difícil implementar ese plan”.
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